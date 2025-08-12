le marché en ligne européen arrive en France (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPayPal AktievorwärtsNachrichten zu PayPal

    Neckarsulm (ots) - Kaufland.fr est enfin là. Grâce au marché en ligne Kaufland,
    toute la France a désormais accès à plus de trois millions d'articles dans plus
    de 6 400 catégories telles que Habitat et aménagement, Électronique et
    informatique, Jardin et bricolage, Cuisine et maison, Sport et loisirs, Bébé et
    enfant ou encore Mode et accessoires. Les clients peuvent passer commande en
    ligne et se faire livrer les produits à domicile. Les vendeurs français
    bénéficient quant à eux d'une plateforme de vente bien établie en Europe pour
    proposer leurs produits dans l'Hexagone mais aussi en Allemagne, en République
    tchèque, en Slovaquie, en Pologne, en Autriche et bientôt en Italie. Quelque 13
    000 vendeurs sont déjà actifs sur les marchés en ligne Kaufland à travers
    l'Europe et 2 800 sont déjà de la partie pour Kaufland.fr.

    " Les vendeurs, aussi bien français qu'internationaux, sont ravis de pouvoir de
    proposer leurs produits sur notre nouveau marché en ligne Kaufland en France.
    Les clients français ont désormais accès à de millions de nouvelles offres .
    Nous avons pour objectif de proposer, à terme, une sélection de produits aussi
    vaste que celle disponible en Allemagne, où 45 millions d'articles sont déjà
    référencés. Nous souhaitons également devenir la première plateforme européenne
    pour les vendeurs français. Ils doivent pouvoir vendre leurs produits facilement
    et de manière lucrative à la fois en France et à l'international ", explique
    Gerald Schönbucher, président-directeur général de Kaufland e-commerce.

    La plateforme Kaufland.fr repose sur le modèle du marché en ligne. Concrètement,
    Kaufland coopère avec des vendeurs qui proposent des articles en leur nom propre
    sur ses marchés en ligne. Téléphone portable dernier cri, pantalon confortable
    ou canapé d'angle : quel que soit le produit, les clients peuvent toujours
    consulter, outre le prix et les caractéristiques de l'article, toutes les
    informations concernant le vendeur. Pour régler leurs achats, les clients ont
    sur Kaufland.fr l'embarras du choix : Paypal, Apple Pay, Google Pay, achat sur
    facture, paiement échelonné ou encore carte de crédit. Les commandes sont
    directement expédiées par les vendeurs eux-mêmes. Si les clients ont besoin de
    renseignements sur un article ou leur commande, le service clientèle en français
    de Kaufland, joignable via la ligne d'assistance téléphonique ou le formulaire
    de contact, est là pour répondre à leurs questions.

    Créé en Europe, destiné à l'Europe

    Le marché en ligne Kaufland constitue l'alternative européenne aux géants
    internationaux du e-commerce. Né en Europe, il est aussi destiné à l'Europe.
    Entité du groupe Schwarz, qui compte avec Kaufland et Lidl parmi les principaux
    acteurs du commerce alimentaire de détail, le marché en ligne Kaufland se
    conforme aux exigences en matière de protection des données et aux cadres
    réglementaires européens. Le marché en ligne se distingue par des tarifs
    compétitifs et des conditions justes. Avec Kaufland Global Marketplace, une
    solution tout-en-un développée en interne, les vendeurs disposent d'une base
    idéale pour se lancer dans le secteur du e-commerce ou étendre leur activité à
    d'autres pays européens. Actuellement, sept marchés en ligne sont disponibles
    comme canaux de distribution. L'objectif de Kaufland Global Marketplace est de
    faire en sorte que les vendeurs puissent proposer leurs produits à
    l'international le plus simplement possible. Pour cela, les vendeurs peuvent
    recourir gratuitement à divers services , tels que la traduction des fiches
    produit et des textes juridiques ou encore une assistance aux vendeurs
    personnalisée.

    Le marché en ligne français est le sixième canal de distribution à être mis à
    disposition des vendeurs. Pour vendre sur la plateforme, une seule inscription
    suffit grâce à la solution tout-en-un Kaufland Global Marketplace. À la fin de
    l'été, le marché en ligne Kaufland sera également lancé en Italie. En Allemagne,
    en République tchèque et en Slovaquie, Kaufland se place déjà parmi les
    principaux acteurs du secteur grâce à son offre en ligne. En Autriche et en
    Pologne, où le marché en ligne a été lancé avec un franc succès l'année
    dernière, Kaufland compte déjà parmi les plateformes enregistrant la plus forte
    croissance. Les vendeurs qui proposent leurs produits sur tous les marchés en
    ligne Kaufland ont accès à 81 millions de clients potentiels dans les pays où la
    plateforme est active. Et avec l'arrivée de la France et de l'Italie, qui
    apportent respectivement 37 millions et 22 millions de clients potentiels, ce
    chiffre atteindra bientôt les 140 millions. Avec plus de 1 600 magasins dans
    huit pays, Kaufland est l'une des chaînes de supermarchés les plus importantes
    d'Europe.

    Contact:

    Verena Müller-Väth
    Tél. 07132 94-144924
    mailto:presse@kaufland.de

    Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/111476/6095167
    OTS: Kaufland


