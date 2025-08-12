le marché en ligne européen arrive en France (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Kaufland.fr est enfin là. Grâce au marché en ligne Kaufland,

toute la France a désormais accès à plus de trois millions d'articles dans plus

de 6 400 catégories telles que Habitat et aménagement, Électronique et

informatique, Jardin et bricolage, Cuisine et maison, Sport et loisirs, Bébé et

enfant ou encore Mode et accessoires. Les clients peuvent passer commande en

ligne et se faire livrer les produits à domicile. Les vendeurs français

bénéficient quant à eux d'une plateforme de vente bien établie en Europe pour

proposer leurs produits dans l'Hexagone mais aussi en Allemagne, en République

tchèque, en Slovaquie, en Pologne, en Autriche et bientôt en Italie. Quelque 13

000 vendeurs sont déjà actifs sur les marchés en ligne Kaufland à travers

l'Europe et 2 800 sont déjà de la partie pour Kaufland.fr.



" Les vendeurs, aussi bien français qu'internationaux, sont ravis de pouvoir de

proposer leurs produits sur notre nouveau marché en ligne Kaufland en France.

Les clients français ont désormais accès à de millions de nouvelles offres .

Nous avons pour objectif de proposer, à terme, une sélection de produits aussi

vaste que celle disponible en Allemagne, où 45 millions d'articles sont déjà

référencés. Nous souhaitons également devenir la première plateforme européenne

pour les vendeurs français. Ils doivent pouvoir vendre leurs produits facilement

et de manière lucrative à la fois en France et à l'international ", explique

Gerald Schönbucher, président-directeur général de Kaufland e-commerce.





