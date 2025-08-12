Lancement de Kaufland.fr
le marché en ligne européen arrive en France (FOTO)
Neckarsulm (ots) - Kaufland.fr est enfin là. Grâce au marché en ligne Kaufland,
toute la France a désormais accès à plus de trois millions d'articles dans plus
de 6 400 catégories telles que Habitat et aménagement, Électronique et
informatique, Jardin et bricolage, Cuisine et maison, Sport et loisirs, Bébé et
enfant ou encore Mode et accessoires. Les clients peuvent passer commande en
ligne et se faire livrer les produits à domicile. Les vendeurs français
bénéficient quant à eux d'une plateforme de vente bien établie en Europe pour
proposer leurs produits dans l'Hexagone mais aussi en Allemagne, en République
tchèque, en Slovaquie, en Pologne, en Autriche et bientôt en Italie. Quelque 13
000 vendeurs sont déjà actifs sur les marchés en ligne Kaufland à travers
l'Europe et 2 800 sont déjà de la partie pour Kaufland.fr.
" Les vendeurs, aussi bien français qu'internationaux, sont ravis de pouvoir de
proposer leurs produits sur notre nouveau marché en ligne Kaufland en France.
Les clients français ont désormais accès à de millions de nouvelles offres .
Nous avons pour objectif de proposer, à terme, une sélection de produits aussi
vaste que celle disponible en Allemagne, où 45 millions d'articles sont déjà
référencés. Nous souhaitons également devenir la première plateforme européenne
pour les vendeurs français. Ils doivent pouvoir vendre leurs produits facilement
et de manière lucrative à la fois en France et à l'international ", explique
Gerald Schönbucher, président-directeur général de Kaufland e-commerce.
La plateforme Kaufland.fr repose sur le modèle du marché en ligne. Concrètement,
Kaufland coopère avec des vendeurs qui proposent des articles en leur nom propre
sur ses marchés en ligne. Téléphone portable dernier cri, pantalon confortable
ou canapé d'angle : quel que soit le produit, les clients peuvent toujours
consulter, outre le prix et les caractéristiques de l'article, toutes les
informations concernant le vendeur. Pour régler leurs achats, les clients ont
sur Kaufland.fr l'embarras du choix : Paypal, Apple Pay, Google Pay, achat sur
facture, paiement échelonné ou encore carte de crédit. Les commandes sont
directement expédiées par les vendeurs eux-mêmes. Si les clients ont besoin de
renseignements sur un article ou leur commande, le service clientèle en français
de Kaufland, joignable via la ligne d'assistance téléphonique ou le formulaire
de contact, est là pour répondre à leurs questions.
Créé en Europe, destiné à l'Europe
Le marché en ligne Kaufland constitue l'alternative européenne aux géants
internationaux du e-commerce. Né en Europe, il est aussi destiné à l'Europe.
Entité du groupe Schwarz, qui compte avec Kaufland et Lidl parmi les principaux
acteurs du commerce alimentaire de détail, le marché en ligne Kaufland se
conforme aux exigences en matière de protection des données et aux cadres
réglementaires européens. Le marché en ligne se distingue par des tarifs
compétitifs et des conditions justes. Avec Kaufland Global Marketplace, une
solution tout-en-un développée en interne, les vendeurs disposent d'une base
idéale pour se lancer dans le secteur du e-commerce ou étendre leur activité à
d'autres pays européens. Actuellement, sept marchés en ligne sont disponibles
comme canaux de distribution. L'objectif de Kaufland Global Marketplace est de
faire en sorte que les vendeurs puissent proposer leurs produits à
l'international le plus simplement possible. Pour cela, les vendeurs peuvent
recourir gratuitement à divers services , tels que la traduction des fiches
produit et des textes juridiques ou encore une assistance aux vendeurs
personnalisée.
Le marché en ligne français est le sixième canal de distribution à être mis à
disposition des vendeurs. Pour vendre sur la plateforme, une seule inscription
suffit grâce à la solution tout-en-un Kaufland Global Marketplace. À la fin de
l'été, le marché en ligne Kaufland sera également lancé en Italie. En Allemagne,
en République tchèque et en Slovaquie, Kaufland se place déjà parmi les
principaux acteurs du secteur grâce à son offre en ligne. En Autriche et en
Pologne, où le marché en ligne a été lancé avec un franc succès l'année
dernière, Kaufland compte déjà parmi les plateformes enregistrant la plus forte
croissance. Les vendeurs qui proposent leurs produits sur tous les marchés en
ligne Kaufland ont accès à 81 millions de clients potentiels dans les pays où la
plateforme est active. Et avec l'arrivée de la France et de l'Italie, qui
apportent respectivement 37 millions et 22 millions de clients potentiels, ce
chiffre atteindra bientôt les 140 millions. Avec plus de 1 600 magasins dans
huit pays, Kaufland est l'une des chaînes de supermarchés les plus importantes
d'Europe.
Contact:
Verena Müller-Väth
Tél. 07132 94-144924
mailto:presse@kaufland.de
Contact:
Verena Müller-Väth
Tél. 07132 94-144924
mailto:presse@kaufland.de
