    Mehr aus der Immobilie herausholen

    So nutzen Sie Steuervorteile und Förderungen richtig (FOTO)

    Passau (ots) - Eine Immobilie zu besitzen heißt nicht automatisch, Gewinne zu
    machen - doch wer gezielt auf steuerliche Vorteile, Förderprogramme und den
    richtigen Standort setzt, kann sich ein echtes Einkommensplus sichern.

    Die meisten schauen nur auf Kaufpreis und Mieteinnahmen, aber mit
    Abschreibungen, KfW-Förderungen und einer strategisch gewählten Lage kann man
    aus einer Immobilie ein hochprofitables Investment machen. Dieser Beitrag
    verrät, wie Sie Ihr Objekt steuerlich optimal nutzen und welche Förderungen Sie
    unbedingt prüfen sollten.

    Abschreibungspotenziale gezielt nutzen: Denkmal- und Sanierungsobjekte

    Zu den attraktivsten Formen steuerlicher Abschreibungen zählen derzeit die
    Regelungen der §§ 7h und 7i Einkommensteuergesetz. Eigentümer, die in
    denkmalgeschützte Gebäude investieren, profitieren nach § 7i EStG von einer
    besonderen Abschreibung: Über zwölf Jahre hinweg können bis zu 100 Prozent der
    förderfähigen Sanierungskosten geltend gemacht werden, vorausgesetzt, die
    Maßnahmen wurden mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt und bescheinigt.

    Auch Sanierungsgebiete nach § 7h EStG eröffnen vergleichbare steuerliche
    Vorteile. In städtebaulichen Entwicklungsbereichen erlaubt der Gesetzgeber
    ebenfalls eine gestaffelte Abschreibung: zunächst 9 Prozent pro Jahr über acht
    Jahre, anschließend 7 Prozent über weitere vier Jahre. Maßgeblich ist hier die
    vorherige Genehmigung durch die zuständige Kommune. Wer diesen formalen Schritt
    überspringt, riskiert den Verlust des Steuervorteils.

    Fördermittel richtig einsetzen: KfW- und BAFA-Programme

    Ergänzend zur steuerlichen Optimierung spielen staatliche Förderungen eine
    zentrale Rolle, insbesondere im Bereich energetischer Sanierungen. Besonders
    hervorzuheben ist das KfW-Programm 261 ("Wohngebäude - Kredit"): Es bietet
    zinsvergünstigte Darlehen bis 150.000 Euro pro Wohneinheit. Wird ein
    Effizienzhausstandard 40 erreicht, winkt ein Tilgungszuschuss von bis zu 37.500
    Euro. Unter bestimmten Voraussetzungen, etwa bei Vorlage eines
    Nachhaltigkeitszertifikats, sind sogar 45.000 Euro möglich.

    Entscheidend ist, dass der Antrag auf Förderung vor Beginn der Maßnahme erfolgen
    muss. Nachträgliche Beantragungen werden grundsätzlich nicht berücksichtigt.
    Daher empfiehlt sich eine frühzeitige Projektplanung inklusive Förderberatung.

    Steuerliche Hebel jenseits der bekannten Pfade

    Viele Anleger unterschätzen die Bedeutung der sogenannten Nachsteuer-Rendite.
    Während die Bruttorendite, also das Verhältnis von Mieteinnahmen zum Kaufpreis,
    oft im Fokus steht, entscheidet die steuerliche Belastung über die tatsächliche
