Mehr aus der Immobilie herausholen
So nutzen Sie Steuervorteile und Förderungen richtig (FOTO)
Passau (ots) - Eine Immobilie zu besitzen heißt nicht automatisch, Gewinne zu
machen - doch wer gezielt auf steuerliche Vorteile, Förderprogramme und den
richtigen Standort setzt, kann sich ein echtes Einkommensplus sichern.
Die meisten schauen nur auf Kaufpreis und Mieteinnahmen, aber mit
Abschreibungen, KfW-Förderungen und einer strategisch gewählten Lage kann man
aus einer Immobilie ein hochprofitables Investment machen. Dieser Beitrag
verrät, wie Sie Ihr Objekt steuerlich optimal nutzen und welche Förderungen Sie
unbedingt prüfen sollten.
Abschreibungspotenziale gezielt nutzen: Denkmal- und Sanierungsobjekte
Zu den attraktivsten Formen steuerlicher Abschreibungen zählen derzeit die
Regelungen der §§ 7h und 7i Einkommensteuergesetz. Eigentümer, die in
denkmalgeschützte Gebäude investieren, profitieren nach § 7i EStG von einer
besonderen Abschreibung: Über zwölf Jahre hinweg können bis zu 100 Prozent der
förderfähigen Sanierungskosten geltend gemacht werden, vorausgesetzt, die
Maßnahmen wurden mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt und bescheinigt.
Auch Sanierungsgebiete nach § 7h EStG eröffnen vergleichbare steuerliche
Vorteile. In städtebaulichen Entwicklungsbereichen erlaubt der Gesetzgeber
ebenfalls eine gestaffelte Abschreibung: zunächst 9 Prozent pro Jahr über acht
Jahre, anschließend 7 Prozent über weitere vier Jahre. Maßgeblich ist hier die
vorherige Genehmigung durch die zuständige Kommune. Wer diesen formalen Schritt
überspringt, riskiert den Verlust des Steuervorteils.
Fördermittel richtig einsetzen: KfW- und BAFA-Programme
Ergänzend zur steuerlichen Optimierung spielen staatliche Förderungen eine
zentrale Rolle, insbesondere im Bereich energetischer Sanierungen. Besonders
hervorzuheben ist das KfW-Programm 261 ("Wohngebäude - Kredit"): Es bietet
zinsvergünstigte Darlehen bis 150.000 Euro pro Wohneinheit. Wird ein
Effizienzhausstandard 40 erreicht, winkt ein Tilgungszuschuss von bis zu 37.500
Euro. Unter bestimmten Voraussetzungen, etwa bei Vorlage eines
Nachhaltigkeitszertifikats, sind sogar 45.000 Euro möglich.
Entscheidend ist, dass der Antrag auf Förderung vor Beginn der Maßnahme erfolgen
muss. Nachträgliche Beantragungen werden grundsätzlich nicht berücksichtigt.
Daher empfiehlt sich eine frühzeitige Projektplanung inklusive Förderberatung.
Steuerliche Hebel jenseits der bekannten Pfade
Viele Anleger unterschätzen die Bedeutung der sogenannten Nachsteuer-Rendite.
Während die Bruttorendite, also das Verhältnis von Mieteinnahmen zum Kaufpreis,
oft im Fokus steht, entscheidet die steuerliche Belastung über die tatsächliche
