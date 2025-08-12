So nutzen Sie Steuervorteile und Förderungen richtig (FOTO)

Passau (ots) - Eine Immobilie zu besitzen heißt nicht automatisch, Gewinne zu

machen - doch wer gezielt auf steuerliche Vorteile, Förderprogramme und den

richtigen Standort setzt, kann sich ein echtes Einkommensplus sichern.



Die meisten schauen nur auf Kaufpreis und Mieteinnahmen, aber mit

Abschreibungen, KfW-Förderungen und einer strategisch gewählten Lage kann man

aus einer Immobilie ein hochprofitables Investment machen. Dieser Beitrag

verrät, wie Sie Ihr Objekt steuerlich optimal nutzen und welche Förderungen Sie

unbedingt prüfen sollten.





Abschreibungspotenziale gezielt nutzen: Denkmal- und SanierungsobjekteZu den attraktivsten Formen steuerlicher Abschreibungen zählen derzeit dieRegelungen der §§ 7h und 7i Einkommensteuergesetz. Eigentümer, die indenkmalgeschützte Gebäude investieren, profitieren nach § 7i EStG von einerbesonderen Abschreibung: Über zwölf Jahre hinweg können bis zu 100 Prozent derförderfähigen Sanierungskosten geltend gemacht werden, vorausgesetzt, dieMaßnahmen wurden mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt und bescheinigt.Auch Sanierungsgebiete nach § 7h EStG eröffnen vergleichbare steuerlicheVorteile. In städtebaulichen Entwicklungsbereichen erlaubt der Gesetzgeberebenfalls eine gestaffelte Abschreibung: zunächst 9 Prozent pro Jahr über achtJahre, anschließend 7 Prozent über weitere vier Jahre. Maßgeblich ist hier dievorherige Genehmigung durch die zuständige Kommune. Wer diesen formalen Schrittüberspringt, riskiert den Verlust des Steuervorteils.Fördermittel richtig einsetzen: KfW- und BAFA-ProgrammeErgänzend zur steuerlichen Optimierung spielen staatliche Förderungen einezentrale Rolle, insbesondere im Bereich energetischer Sanierungen. Besondershervorzuheben ist das KfW-Programm 261 ("Wohngebäude - Kredit"): Es bietetzinsvergünstigte Darlehen bis 150.000 Euro pro Wohneinheit. Wird einEffizienzhausstandard 40 erreicht, winkt ein Tilgungszuschuss von bis zu 37.500Euro. Unter bestimmten Voraussetzungen, etwa bei Vorlage einesNachhaltigkeitszertifikats, sind sogar 45.000 Euro möglich.Entscheidend ist, dass der Antrag auf Förderung vor Beginn der Maßnahme erfolgenmuss. Nachträgliche Beantragungen werden grundsätzlich nicht berücksichtigt.Daher empfiehlt sich eine frühzeitige Projektplanung inklusive Förderberatung.Steuerliche Hebel jenseits der bekannten PfadeViele Anleger unterschätzen die Bedeutung der sogenannten Nachsteuer-Rendite.Während die Bruttorendite, also das Verhältnis von Mieteinnahmen zum Kaufpreis,oft im Fokus steht, entscheidet die steuerliche Belastung über die tatsächliche