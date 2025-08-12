Hannover Rueck - Aktie erlebt Kurseinbruch - 12.08.2025

Die Hannover Rueck Aktie notiert aktuell bei 257,30€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -9,40 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Hannover Rück ist ein führender globaler Rückversicherer, der umfassende Lösungen in Schaden-, Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung bietet. Als drittgrößter Rückversicherer weltweit konkurriert er mit Munich Re und Swiss Re. Die Stärken liegen in Diversifikation, Innovation und Kapitalstärke.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Hannover Rueck Aktionäre einen Verlust von -6,08 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hannover Rueck Aktie damit um +0,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hannover Rueck +10,69 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

Hannover Rueck Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,07 % 1 Monat +1,06 % 3 Monate -6,08 % 1 Jahr +23,28 %

Informationen zur Hannover Rueck Aktie

Es gibt 121 Mio. Hannover Rueck Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,14 Mrd.EUR wert.

Der Dax ist am Dienstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 23.970 Punkten berechnet, rund 0,5 Prozent unter …

Vor den Inflationsdaten aus den USA hat der Dax am Dienstag moderat nachgegeben. Die Verlängerung der Pause im Zollstreit zwischen den USA und China brachte angesichts des nach wie vor ungelösten Handelsstreits zwischen den zwei weltgrößten …

Enttäuschungen im Zahlenwerk der Hannover Rück haben am Dienstag die Aktie des weltweit drittgrößten Rückversicherers auf ein Tief seit Anfang April geschickt. Nach Verlusten in der vergangenen Woche, als Konkurrentin Munich Re Preisrückgänge bei …

Hannover Rueck Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hannover Rueck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hannover Rueck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.