Wird dieses Krebsmittel Bayers nächster Blockbuster?

Deshalb nimmt das Unternehmen von CEO Bill Anderson nun 1,3 Milliarden US-Dollar in die Hand für eine Kooperation mit dem US-Biotechkonzern Kumquat. Im Rahmen der Vereinbarung wird Bayer die Entwicklung des noch in einem frühen Stadium befindlichen Medikaments finanzieren, das für mehrere Krebsarten vorgesehen ist, darunter Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Lungenkrebs. Im Fokus dabei steht die Mutation eines sogenannten KRAS-Proteins. Dieses ist normalerweise an der Übertragung von Wachstumssignalen in die Zelle beteiligt, und Mutationen können dazu führen, dass diese Signale dauerhaft aktiviert sind, was zu unkontrolliertem Zellwachstum führt.

Der deutsche Pharmariese arbeitet weiter daran, sein Medikamentengeschäft durch gezielte Übernahmen und Partnerschaften zu stärken. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz für die Bestseller Xarelto und Eylea, die in den letzten Jahren von günstigeren Nachahmerpräparaten bedrängt wurden, ist die Erweiterung des Produktportfolios eine wichtige Maßnahme, um das Wachstum in der Zukunft zu sichern.

Bayer erhofft sich von dem Projekt einen wichtigen Fortschritt in der Onkologie, da KRAS-Mutationen in fast 25 Prozent aller Krebserkrankungen vorkommen und bislang noch keine effektiven Behandlungsoptionen existieren.

Bayer selbst hat sich nach der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 von einer einstigen Industrie-Ikone zu einem Unternehmen gewandelt, das mit massiven Rechtsstreitigkeiten in den USA zu kämpfen hat. Die Aktie hat seitdem mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren, konnte aber in diesem Jahr bereits 32 Prozent Kursgewinne verzeichnen.

Die finanziellen Details des Deals beinhalten eine Vorauszahlung sowie erfolgsabhängige Zahlungen, die an bestimmte Entwicklungsetappen gebunden sind. Zudem soll Bayer eine gestaffelte Lizenzgebühr auf den Nettoumsatz des Medikaments erhalten. Kumquat Biosciences wird die ersten klinischen Studien durchführen, behält jedoch das exklusive Recht, in den USA eine Gewinnbeteiligung zu verhandeln.

