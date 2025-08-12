Neuerungen bei der Brokerage-Plattform der Openbank

Frankfurt (ots) - Openbank, Santanders 100 % digitale Bank, führt umfangreiche

Neuerungen bei seiner Brokerage-Plattform "Wertpapieranlagen mit Openbank" in

Deutschland ein. Dadurch soll Kunden die Anlageentscheidungen erleichtert

werden, zu äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen.



Mit diesem Update bestärkt Openbank seinen Anspruch, leicht zugängliche und

benutzerfreundliche Anlagelösungen zu bieten, die auf die Bedürfnisse

digitalaffiner Kunden zugeschnitten sind. Gleichzeitig baut Openbank mit diesen

Neuerungen sein Investmentangebot aus.





Nachfolgend eine Übersicht der Neuerungen und Vorteile der aktualisierten

Plattform:



- Geringe Handelsgebühren : nur 0,20 % des Transaktionsvolumens, ab einem

Minimum von 1 Euro

- Keine Depotgebühren

- Große Auswahl : Anleger können in mehr als 3.000 Einzelaktien und 2.000 ETFs

investieren

- Sparpläne in Kürze verfügbar: Bald ist die Erstellung von automatisierten und

regelmäßigen Anlagen in Fonds, Aktien und ETFs möglich



"Wertpapieranlagen mit Openbank" bietet eine breite Palette an Produkten für

alle Kundengruppen in Deutschland. Kunden können in mehr als 3.000 Aktien sowie

in über 3.000 Investmentfonds von 123 Vermögensverwaltungsgesellschaften und

rund 2.000 ETFs investieren. Darüber hinaus können Anleger ihr Geld mit dem Tool

zur digitalen Vermögensverwaltung automatisiert anlegen, wobei ihnen je nach

individuellem Risikoprofil fünf verschiedene Strategien zur Auswahl stehen.



Weitere Informationen finden Sie auch hier:



https://www.openbank.de/investitionen/aktien



https://www.openbank.de/investitionen/etfs



