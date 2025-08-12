Neuerungen bei der Brokerage-Plattform der Openbank
Frankfurt (ots) - Openbank, Santanders 100 % digitale Bank, führt umfangreiche
Neuerungen bei seiner Brokerage-Plattform "Wertpapieranlagen mit Openbank" in
Deutschland ein. Dadurch soll Kunden die Anlageentscheidungen erleichtert
werden, zu äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen.
Mit diesem Update bestärkt Openbank seinen Anspruch, leicht zugängliche und
benutzerfreundliche Anlagelösungen zu bieten, die auf die Bedürfnisse
digitalaffiner Kunden zugeschnitten sind. Gleichzeitig baut Openbank mit diesen
Neuerungen sein Investmentangebot aus.
Nachfolgend eine Übersicht der Neuerungen und Vorteile der aktualisierten
Plattform:
- Geringe Handelsgebühren : nur 0,20 % des Transaktionsvolumens, ab einem
Minimum von 1 Euro
- Keine Depotgebühren
- Große Auswahl : Anleger können in mehr als 3.000 Einzelaktien und 2.000 ETFs
investieren
- Sparpläne in Kürze verfügbar: Bald ist die Erstellung von automatisierten und
regelmäßigen Anlagen in Fonds, Aktien und ETFs möglich
"Wertpapieranlagen mit Openbank" bietet eine breite Palette an Produkten für
alle Kundengruppen in Deutschland. Kunden können in mehr als 3.000 Aktien sowie
in über 3.000 Investmentfonds von 123 Vermögensverwaltungsgesellschaften und
rund 2.000 ETFs investieren. Darüber hinaus können Anleger ihr Geld mit dem Tool
zur digitalen Vermögensverwaltung automatisiert anlegen, wobei ihnen je nach
individuellem Risikoprofil fünf verschiedene Strategien zur Auswahl stehen.
Weitere Informationen finden Sie auch hier:
https://www.openbank.de/investitionen/aktien
https://www.openbank.de/investitionen/etfs
Pressekontakt:
public imaging GmbH
Henning Mönster / Isabella von Köckritz
Tel.: +49 (0)40 401999-156 / -22
E-Mail: mailto:openbank@publicimaging.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150045/6095210
OTS: Openbank
