    Neuerungen bei der Brokerage-Plattform der Openbank

    Frankfurt (ots) - Openbank, Santanders 100 % digitale Bank, führt umfangreiche
    Neuerungen bei seiner Brokerage-Plattform "Wertpapieranlagen mit Openbank" in
    Deutschland ein. Dadurch soll Kunden die Anlageentscheidungen erleichtert
    werden, zu äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen.

    Mit diesem Update bestärkt Openbank seinen Anspruch, leicht zugängliche und
    benutzerfreundliche Anlagelösungen zu bieten, die auf die Bedürfnisse
    digitalaffiner Kunden zugeschnitten sind. Gleichzeitig baut Openbank mit diesen
    Neuerungen sein Investmentangebot aus.

    Nachfolgend eine Übersicht der Neuerungen und Vorteile der aktualisierten
    Plattform:

    - Geringe Handelsgebühren : nur 0,20 % des Transaktionsvolumens, ab einem
    Minimum von 1 Euro
    - Keine Depotgebühren
    - Große Auswahl : Anleger können in mehr als 3.000 Einzelaktien und 2.000 ETFs
    investieren
    - Sparpläne in Kürze verfügbar: Bald ist die Erstellung von automatisierten und
    regelmäßigen Anlagen in Fonds, Aktien und ETFs möglich

    "Wertpapieranlagen mit Openbank" bietet eine breite Palette an Produkten für
    alle Kundengruppen in Deutschland. Kunden können in mehr als 3.000 Aktien sowie
    in über 3.000 Investmentfonds von 123 Vermögensverwaltungsgesellschaften und
    rund 2.000 ETFs investieren. Darüber hinaus können Anleger ihr Geld mit dem Tool
    zur digitalen Vermögensverwaltung automatisiert anlegen, wobei ihnen je nach
    individuellem Risikoprofil fünf verschiedene Strategien zur Auswahl stehen.

