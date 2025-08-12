    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Helaba und Schwarz Digits starten strategische Partnerschaft zur Stärkung digitaler Souveränität im Finanzsektor

    Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) und Schwarz
    Digits, der Digitalisierungsexperte der Schwarz Gruppe, haben eine strategische
    Partnerschaft geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, gemeinsam digitale
    Lösungen zu entwickeln, die die digitale Souveränität im Finanzsektor stärken
    und europäische Werte und Standards fördern.

    Im Zentrum der Kooperation steht die Bündelung der technologischen Kompetenz von
    Schwarz Digits mit der Finanzexpertise der Helaba. Gemeinsam sollen innovative,
    branchenspezifische Anwendungen entstehen - insbesondere im Bereich Künstliche
    Intelligenz und digitaler Marktplätze. Die Partner setzen dabei auf
    Open-Source-Technologien, transparente Prozesse und eine konsequente Ausrichtung
    an europäischen Datenschutz- und Sicherheitsstandards.

    "Die digitale Souveränität ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die
    Zukunftsfähigkeit des Finanzsektors - insbesondere im Kontext von
    KI-Anwendungen", betont Philipp Schwaab, Chief AI Officer der Helaba. "Wir
    freuen uns, mit Schwarz Digits einen starken Partner an unserer Seite zu haben,
    mit dem wir gemeinsam neue Maßstäbe setzen können."

    Bernie Wagner, Bereichsvorstand Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von
    STACKIT, ergänzt: "Mit der Helaba erweitern wir unser Partnernetzwerk um ein
    führendes Finanzinstitut. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um
    digitale Unabhängigkeit in Europa voranzutreiben und die Resilienz unserer
    Wirtschaft zu stärken."

    Die Partnerschaft ist eingebettet in die Initiative DataHub Europe, die von
    Schwarz Digits initiiert wurde. Ziel ist der Aufbau einer souveränen, in Europa
    betriebenen Dateninfrastruktur, über die Unternehmen und Institutionen ihre
    Daten sicher und rechtskonform verwalten und nutzen können.

    Pressekontakt:

    Rolf Benders
    Kommunikation und Marketing

    Helaba
    Landesbank Hessen-Thüringen
    Girozentrale
    MAIN TOWER
    Neue Mainzer Str. 52-58
    60311 Frankfurt
    Tel.: 069/9132-2877
    e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de
    Internet: http://www.helaba.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6095212
    OTS: Helaba
    ISIN: DE000HLB0A20




