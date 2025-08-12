Helaba und Schwarz Digits starten strategische Partnerschaft zur Stärkung digitaler Souveränität im Finanzsektor
Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) und Schwarz
Digits, der Digitalisierungsexperte der Schwarz Gruppe, haben eine strategische
Partnerschaft geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, gemeinsam digitale
Lösungen zu entwickeln, die die digitale Souveränität im Finanzsektor stärken
und europäische Werte und Standards fördern.
Im Zentrum der Kooperation steht die Bündelung der technologischen Kompetenz von
Schwarz Digits mit der Finanzexpertise der Helaba. Gemeinsam sollen innovative,
branchenspezifische Anwendungen entstehen - insbesondere im Bereich Künstliche
Intelligenz und digitaler Marktplätze. Die Partner setzen dabei auf
Open-Source-Technologien, transparente Prozesse und eine konsequente Ausrichtung
an europäischen Datenschutz- und Sicherheitsstandards.
"Die digitale Souveränität ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die
Zukunftsfähigkeit des Finanzsektors - insbesondere im Kontext von
KI-Anwendungen", betont Philipp Schwaab, Chief AI Officer der Helaba. "Wir
freuen uns, mit Schwarz Digits einen starken Partner an unserer Seite zu haben,
mit dem wir gemeinsam neue Maßstäbe setzen können."
Bernie Wagner, Bereichsvorstand Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von
STACKIT, ergänzt: "Mit der Helaba erweitern wir unser Partnernetzwerk um ein
führendes Finanzinstitut. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um
digitale Unabhängigkeit in Europa voranzutreiben und die Resilienz unserer
Wirtschaft zu stärken."
Die Partnerschaft ist eingebettet in die Initiative DataHub Europe, die von
Schwarz Digits initiiert wurde. Ziel ist der Aufbau einer souveränen, in Europa
betriebenen Dateninfrastruktur, über die Unternehmen und Institutionen ihre
Daten sicher und rechtskonform verwalten und nutzen können.
Pressekontakt:
Rolf Benders
Kommunikation und Marketing
Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de
Internet: http://www.helaba.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6095212
OTS: Helaba
ISIN: DE000HLB0A20
