    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bestplatzierung im Branchen-Ranking / Klüh erneut begehrtester Arbeitgeber im Facility Management (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Der Multiservice-Anbieter Klüh zählt auch 2025 wieder zu den
    gefragtesten Arbeitgebern. In der aktuellen Studie "Deutschlands begehrteste
    Arbeitgeber 2025" des F.A.Z.-Instituts und des Instituts für Management- und
    Wirtschaftsforschung belegt das Düsseldorfer Familienunternehmen Platz 1
    (https://servicevalue.de/rankings/facility-manager-14/) in der deutschen
    Facility-Management-Branche.

    Christian Frank, CFO der Klüh-Unternehmensgruppe und verantwortlich unter
    anderem für den Bereich Personal: "Dass wir erneut als begehrtester Arbeitgeber
    in unserer Branche ausgezeichnet wurden, freut uns sehr und bestätigt unseren
    Anspruch, Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem sie sich
    wertgeschätzt, sicher und gefördert fühlen. Gerade in einem umkämpften
    Arbeitsmarkt ist es entscheidend, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen -
    durch Entwicklungsmöglichkeiten, moderne Arbeitsmodelle und eine
    Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und Vielfalt setzt."

    Klüh überzeugt als Branchensieger unter anderem mit beruflichen
    Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Belegschaft durch Seminare, Workshops
    und Trainings in der unternehmenseigenen TÜV-zertifizierten Klüh Akademie.
    Darüber hinaus ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitenden
    Meister-Ausbildungen und Fernstudien-Lehrgänge, von denen viele über ein eigenes
    E-Learning-Tool vermittelt werden, das schon mehrfach mit dem Bildungspreis
    Comenius-EduMedia-Award ausgezeichnet wurde.

    Darüber hinaus bietet Klüh seinen Mitarbeitenden ein attraktives Gehalt, einen
    sicheren Arbeitsplatz und flexible Arbeitszeitmodelle. Hinzu kommen zahlreiche
    Benefits wie JobRad, mobiles Arbeiten und ein betriebliches
    Gesundheitsmanagement. Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt fördert Klüh
    zudem eine Unternehmenskultur, in der Vielfalt, Respekt und Wertschätzung gelebt
    werden. Dieser Anspruch an eine moderne und mitarbeiterorientierte
    Unternehmenskultur spiegelt sich auch in der aktuellen
    Employer-Branding-Kampagne (https://www.klueh.de/aktuelles/presse-und-medien/pre
    sse-detail/klueh-verdeutlicht-mit-neuer-kampagne-seine-attraktivitaet-als-arbeit
    geber) wider, mit der Klüh seine Position als attraktiver Arbeitgeber
    authentisch kommuniziert und nach außen sichtbar macht.

    Die zugrundeliegende Studie basiert auf Analysen von circa 16.000 Unternehmen
    (Stichtag 30. Juni 2025). Bewertet wurden verschiedene Kriterien wie
    Wirtschaftlichkeit, Produkte & Services, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit
    und Management. Weitere wichtige Aspekte, die in der Studie untersucht wurden,
    umfassten Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Entwicklungs-
    & Weiterbildungsmöglichkeiten, Kommunikation sowie Zusatzleistungen. Nur
    Unternehmen mit überdurchschnittlichen Punktwerten in der Gesamtwertung
    erhielten die Auszeichnung "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2025".

    Über Klüh: Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender
    Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das
    Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle
    Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service,
    Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden
    sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das
    Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1
    Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter https://www.klueh.de/ .

    Pressekontakt:

    Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 |
    j.kerkhoff@klueh.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31416/6095213
    OTS: Klüh Service Management GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Bestplatzierung im Branchen-Ranking / Klüh erneut begehrtester Arbeitgeber im Facility Management (FOTO) Der Multiservice-Anbieter Klüh zählt auch 2025 wieder zu den gefragtesten Arbeitgebern. In der aktuellen Studie "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2025" des F.A.Z.-Instituts und des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung belegt das …