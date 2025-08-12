Bestplatzierung im Branchen-Ranking / Klüh erneut begehrtester Arbeitgeber im Facility Management (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Multiservice-Anbieter Klüh zählt auch 2025 wieder zu den

gefragtesten Arbeitgebern. In der aktuellen Studie "Deutschlands begehrteste

Arbeitgeber 2025" des F.A.Z.-Instituts und des Instituts für Management- und

Wirtschaftsforschung belegt das Düsseldorfer Familienunternehmen Platz 1

(https://servicevalue.de/rankings/facility-manager-14/) in der deutschen

Facility-Management-Branche.



Christian Frank, CFO der Klüh-Unternehmensgruppe und verantwortlich unter

anderem für den Bereich Personal: "Dass wir erneut als begehrtester Arbeitgeber

in unserer Branche ausgezeichnet wurden, freut uns sehr und bestätigt unseren

Anspruch, Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem sie sich

wertgeschätzt, sicher und gefördert fühlen. Gerade in einem umkämpften

Arbeitsmarkt ist es entscheidend, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen -

durch Entwicklungsmöglichkeiten, moderne Arbeitsmodelle und eine

Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und Vielfalt setzt."





Klüh überzeugt als Branchensieger unter anderem mit beruflichen

Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Belegschaft durch Seminare, Workshops

und Trainings in der unternehmenseigenen TÜV-zertifizierten Klüh Akademie.

Darüber hinaus ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitenden

Meister-Ausbildungen und Fernstudien-Lehrgänge, von denen viele über ein eigenes

E-Learning-Tool vermittelt werden, das schon mehrfach mit dem Bildungspreis

Comenius-EduMedia-Award ausgezeichnet wurde.



Darüber hinaus bietet Klüh seinen Mitarbeitenden ein attraktives Gehalt, einen

sicheren Arbeitsplatz und flexible Arbeitszeitmodelle. Hinzu kommen zahlreiche

Benefits wie JobRad, mobiles Arbeiten und ein betriebliches

Gesundheitsmanagement. Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt fördert Klüh

zudem eine Unternehmenskultur, in der Vielfalt, Respekt und Wertschätzung gelebt

werden. Dieser Anspruch an eine moderne und mitarbeiterorientierte

Unternehmenskultur spiegelt sich auch in der aktuellen

Employer-Branding-Kampagne (https://www.klueh.de/aktuelles/presse-und-medien/pre

sse-detail/klueh-verdeutlicht-mit-neuer-kampagne-seine-attraktivitaet-als-arbeit

geber) wider, mit der Klüh seine Position als attraktiver Arbeitgeber

authentisch kommuniziert und nach außen sichtbar macht.



Die zugrundeliegende Studie basiert auf Analysen von circa 16.000 Unternehmen

(Stichtag 30. Juni 2025). Bewertet wurden verschiedene Kriterien wie

Wirtschaftlichkeit, Produkte & Services, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit

und Management. Weitere wichtige Aspekte, die in der Studie untersucht wurden,

umfassten Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Entwicklungs-

& Weiterbildungsmöglichkeiten, Kommunikation sowie Zusatzleistungen. Nur

Unternehmen mit überdurchschnittlichen Punktwerten in der Gesamtwertung

erhielten die Auszeichnung "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2025".



Über Klüh: Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender

Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das

Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle

Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service,

Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden

sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das

Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1

Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter https://www.klueh.de/ .



Pressekontakt:



Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 |

j.kerkhoff@klueh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31416/6095213

OTS: Klüh Service Management GmbH







