Bestplatzierung im Branchen-Ranking / Klüh erneut begehrtester Arbeitgeber im Facility Management (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Der Multiservice-Anbieter Klüh zählt auch 2025 wieder zu den
gefragtesten Arbeitgebern. In der aktuellen Studie "Deutschlands begehrteste
Arbeitgeber 2025" des F.A.Z.-Instituts und des Instituts für Management- und
Wirtschaftsforschung belegt das Düsseldorfer Familienunternehmen Platz 1
(https://servicevalue.de/rankings/facility-manager-14/) in der deutschen
Facility-Management-Branche.
Christian Frank, CFO der Klüh-Unternehmensgruppe und verantwortlich unter
anderem für den Bereich Personal: "Dass wir erneut als begehrtester Arbeitgeber
in unserer Branche ausgezeichnet wurden, freut uns sehr und bestätigt unseren
Anspruch, Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem sie sich
wertgeschätzt, sicher und gefördert fühlen. Gerade in einem umkämpften
Arbeitsmarkt ist es entscheidend, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen -
durch Entwicklungsmöglichkeiten, moderne Arbeitsmodelle und eine
Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und Vielfalt setzt."
Klüh überzeugt als Branchensieger unter anderem mit beruflichen
Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Belegschaft durch Seminare, Workshops
und Trainings in der unternehmenseigenen TÜV-zertifizierten Klüh Akademie.
Darüber hinaus ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitenden
Meister-Ausbildungen und Fernstudien-Lehrgänge, von denen viele über ein eigenes
E-Learning-Tool vermittelt werden, das schon mehrfach mit dem Bildungspreis
Comenius-EduMedia-Award ausgezeichnet wurde.
Darüber hinaus bietet Klüh seinen Mitarbeitenden ein attraktives Gehalt, einen
sicheren Arbeitsplatz und flexible Arbeitszeitmodelle. Hinzu kommen zahlreiche
Benefits wie JobRad, mobiles Arbeiten und ein betriebliches
Gesundheitsmanagement. Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt fördert Klüh
zudem eine Unternehmenskultur, in der Vielfalt, Respekt und Wertschätzung gelebt
werden. Dieser Anspruch an eine moderne und mitarbeiterorientierte
Unternehmenskultur spiegelt sich auch in der aktuellen
Employer-Branding-Kampagne (https://www.klueh.de/aktuelles/presse-und-medien/pre
sse-detail/klueh-verdeutlicht-mit-neuer-kampagne-seine-attraktivitaet-als-arbeit
geber) wider, mit der Klüh seine Position als attraktiver Arbeitgeber
authentisch kommuniziert und nach außen sichtbar macht.
Die zugrundeliegende Studie basiert auf Analysen von circa 16.000 Unternehmen
(Stichtag 30. Juni 2025). Bewertet wurden verschiedene Kriterien wie
Wirtschaftlichkeit, Produkte & Services, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit
und Management. Weitere wichtige Aspekte, die in der Studie untersucht wurden,
umfassten Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Entwicklungs-
& Weiterbildungsmöglichkeiten, Kommunikation sowie Zusatzleistungen. Nur
Unternehmen mit überdurchschnittlichen Punktwerten in der Gesamtwertung
erhielten die Auszeichnung "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2025".
Über Klüh: Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender
Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das
Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle
Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service,
Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden
sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das
Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1
Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter https://www.klueh.de/ .
