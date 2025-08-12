TCL leitet mit Präsentation modernster Technologie auf der IFA 2025 nächste Generation des Wohnens ein

SHENZHEN, China, 12. August 2025 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweit führende Marke für Mini-LED- und ultragroße[1] Fernseher, freut sich, seine Teilnahme an der kommenden IFA 2025 vom 5. bis 9. September in Berlin anzukündigen. Als weltweiter Olympia-Partner wird TCL auf der IFA mit einem kreativen Standdesign den Geist der Olympischen Spiele entfachen, das das Adrenalin und die Spannung von Weltklasse-Sport und Technologie zum Leben erweckt. Die Veranstaltung ist die jüngste in einer Reihe von Aktivitäten im Rahmen der weltweiten Olympia-Sponsoringkampagne von TCL im Vorfeld der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand.

Auf der IFA 2025 wird TCL die neuesten bahnbrechenden Innovationen vorstellen, die das moderne Leben neu definieren. Die Besucher werden modernste Technologien erleben, darunter die neuesten ultragroßen QD-Mini-LED-Displays, die NXTPAPER-Displaytechnologie, AR-Brillen, KI-gesteuerte Geräte wie Klimaanlagen, Waschmaschinen, Kühlschränke und mehr, die zusammen das Engagement von TCL für die Schaffung intelligenter, personalisierter und nachhaltiger Wohnlösungen zeigen.