Dell mittelfristig sehr interessant

Der letzte große Korrekturtrend bei Dell dauerte von Ende Mai 2024 bis Anfang Juni dieses Jahres an und verlief in drei unabhängigen Wellen (Konsolidierung). Nach einem Sprung über das Kaufniveau von grob 117,50 US-Dollar wurde schließlich ein Kaufsignal mit einem Ziel bei 147,66 US-Dollar aktiviert, dem sich die Aktie schnell annähert.

An dieser Stelle könnte es im Rahmen einer Zwischenkonsolidierung wieder in den Bereich um 117,50 US-Dollar talwärts gehen. Dieses Niveau könnte im Anschluss als Sprungbrett für einen mittelfristigen Anstieg an die Hochs aus 2024 bei 179,70 US-Dollar dienen und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Kommt es dagegen zu einem unerwarteten Kursrutsch unter 106,80 US-Dollar, würde dies einen Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend mit entsprechenden Abwärtsrisiken zurück auf 85,21 US-Dollar stark begünstigen.

Dell Technologies Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Rücksetzer im Rahmen einer gesunden Konsolidierung auf 117,50 US-Dollar könnten für ein strategisches Long-Investment mit einem übergeordneten Ziel bei 179,70 US-Dollar genutzt werden und würde vom gegenwärtigen Niveau aus bei einem Anstieg an das Hoch aus 2024 durch den Einsatz das Open End Turbo Long Zertifikates WKN MK8XWF eine Rendite von 165 Prozent bieten. Von einem niedrigeren Kursniveau aus würde die Rendite deutlich höher ausfallen. Eine Verlustbegrenzung wird sich aber noch an den erwartenden Korrekturtiefs orientieren müssen, die derzeit noch nicht ausgelotet werden können. Übergeordnetes Ziel des Scheins läge rechnerisch dann bei 5,64 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK8XWF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,07 - 2,12 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 115,124 US-Dollar Basiswert: Dell Technologies Inc. KO-Schwelle: 115,124 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 115,12 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 5,64 Euro Hebel: 5,6 Kurschance: + 165 Prozent Börse Frankfurt

