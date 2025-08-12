Intas & Accord unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von Prothya Biosolutions

Die geplante Übernahme ist ein bedeutender Schritt in dem seit langem bestehenden Bestreben von Intas und Accord, eine globale Präsenz auf dem PDMP-Markt zu etablieren und die führende Stellung von Intas in Indien auf eine wirklich internationale Präsenz auszuweiten.

AHMEDABAD, Indien, 12. August 2025 /PRNewswire/ -- Accord Plasma B.V., eine Tochtergesellschaft von Intas Pharmaceuticals, hat den Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme von 100 % der Prothya Biosolutions Belgium BV und aller ihrer Tochtergesellschaften bekannt gegeben. Prothya Biosolutions ist ein führendes Unternehmen für aus Plasma gewonnene Arzneimittel (Plasma-derived Medicinal Products, PDMP) mit Sitz in den Niederlanden und Belgien. Vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen, wird der Abschluss der Transaktion in Kürze erwartet.

Prothya Biosolutions, mit Hauptniederlassungen in Amsterdam und Brüssel und Plasmazentren in ganz Ungarn, beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist eines der größten Unternehmen in Bereich Plasmafraktionierung in Europa. Prothya wurde 2021 durch die Integration von Plasma Industries Belgium, das ursprünglich mit dem Belgischen Roten Kreuz verbunden war, und Sanquin Plasma Products, das früher zur Sanquin Blood Supply Foundation gehörte, gegründet und verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Plasmagewinnung und der Entwicklung von PDMPs.

Binish Chudgar, Chairman von Intas & Accord, erklärt:

„Wir freuen uns darauf, unser Plasmageschäft durch die Übernahme von Prothya Biosolutions zu erweitern. In Kombination mit unseren Fraktionierungskapazitäten in Indien sind wir damit in der Lage, eine wirklich globale Plasmaplattform zu schaffen, die Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt mit wichtigen, oft nicht in ausreichender Menge verordneten Therapien versorgt."

Die Plasmaabteilung von Intas in Indien beliefert seit 2015 Krankenhäuser mit PDMPs und verfügt über eine jährliche Fraktionierungskapazität von über einer Million Litern Plasma und exportiert in zahlreiche internationale Märkte. Mit der Erweiterung der Intas-Anlage in Gujarat sollen zusätzliche Kapazitäten in Betrieb genommen werden.

Nir Epstein, CEO von Prothya, kommentiert:

„In den letzten vier Jahren haben wir in neue Märkte expandiert, kritische Therapien weiterentwickelt, unser eigenes Netzwerk von Plasmazentren in Ungarn aufgebaut und einige der weltweit führenden PDMP-Unternehmen mit Plasmaderivaten beliefert – und das alles bei gleichzeitigem Aufbau einer stärkeren, resilienteren Organisation. Ich möchte unserem engagierten Team für seinen unermüdlichen Einsatz für unsere Patientinnen und Patienten danken. Ich glaube, dass Accord das richtige Unternehmen ist, um Prothya und seine Mitarbeitenden in der nächsten Phase des Wachstums und der globalen Expansion zu unterstützen."