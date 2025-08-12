Jefferies traut Sartorius mehr zu - Stämme könnten Bedeutung gewinnen

Entsprechend schaffen es die Stämme erstmals in seine Bewertung - ebenfalls mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 210 Euro. Das Ziel für die Vorzugsaktien hob er auf 263 Euro (derzeit: 189). Die Stämme würden noch wegen des mangelnden Interesses mit einem deutlichen Abschlag auf die Vorzüge gehandelt, begründet Vane-Tempest diese Diskrepanz.

NEW YORK (dpa-AFX) - Aus Sicht des Analysehauses Jefferies lohnt sich wegen guter Aussichten derzeit ein Investment in den Sartorius -Konzern gleich auf mehrfache Weise. James Vane-Tempest stuft in einer Studie die im Dax notierten Vorzugsaktien auf "Kaufen" hoch und passte seine Empfehlung an die bereits positive Einschätzung für die Tochter Sartorius Stedim Biotech an. Bei beiden werde nur unterdurchschnittliches Wachstum eingepreist, hieß es zur Begründung. Angesichts der Konzernprognosen sieht er aber noch Luft nach oben. Zugleich geht er davon aus, dass auch der Handel mit den Stammaktien von Sartorius ab 2028 an Bedeutung gewinnt, wenn die Erbengemeinschaft sich auflöst.

Der Experte erläutert weiter, dass die Stämme derzeit mit 50,09 Prozent mehrheitlich im Besitz der Erbengemeinschaft von Horst Sartorius liegen, der die Leitung des Unternehmens nach dem Weltkrieg übernommen hatte. 2028 werde sich diese von einem Testamentsvollstrecker verwaltete Treuhandgesellschaft auflösen, wodurch sich das Eigentum auf die Begünstigten aufteile. Dabei sei unklar, welche Absichten die drei Töchter künftig mit ihren Beteiligungen verfolgten.

Von den übrigen Anteilen, die nicht im Besitz der Erbengemeinschaft sind, befänden sich zudem gut sieben Prozent im Streubesitz. Zudem kommt der Laborausrüster Bio-Rad, der auch Großaktionär der Vorzüge ist, durch einen millionenschweren Kredit derzeit auf einen Anteil bei den Stämmen auf knapp 38 Prozent. Sollte dieser Kredit bei der Auflösung der Erbengemeinschaft in Form von Aktien abgegolten werden, könnte der Anteil auf 40,2 Prozent steigen, mutmaßt der Jefferies-Analyst.

Unterdessen kürzte Vane-Tempest das Kursziel für die Biotech-Tochter Sartorius Stedim von 245 auf 229 Euro, beließ seine Einstufung aber auf "Buy".

Entsprechend der Einstufung "Buy" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von mindestens 15 Prozent erreichen wird./tav/bek/jha/

Analysierendes Institut Jefferies.



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET

