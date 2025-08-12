    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCECONOMY AktievorwärtsNachrichten zu CECONOMY
    BAADER BANK stuft Ceconomy auf 'Add'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Ceconomy angesichts eines Übernahmeangebots der chinesischen JD.com von 4,40 auf 4,60 Euro angepasst und die Einstufung auf "Add" belassen. Er rechne damit, dass der Deal durchgeht, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zumal sich der Kaufinteressent bereits knapp ein Drittel der Ceconomy-Aktien gesichert habe./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:43 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CECONOMY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 4,44EUR auf Tradegate (12. August 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Volker Bosse
    Analysiertes Unternehmen: Ceconomy
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 4,60
    Kursziel alt: 4,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


