AKTIE IM FOKUS
Valneva schnellen hoch - Halbjahreszahlen treiben an
- Valneva-Aktien steigen um 15% auf 4,17 Euro.
- Solide Geschäftszahlen zeigen Umsatzwachstum und Marge.
- Fokus auf Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose.
PARIS (dpa-AFX) - Robuste Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr haben die Aktien von Valneva am Dienstag angetrieben. Die Papiere des französischen Impfstoffherstellers schnellten im frühen Handel um rund 15 Prozent auf 4,17 Euro nach oben und erreichten den höchsten Stand seit einem halben Jahr. Gegen Mittag gewannen sie noch gut 9 Prozent.
Valneva habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Sebastiaan van der Schoot von Van Lanschot Kempen. Die Resultate zeugten von einem anhaltenden Umsatzwachstum und einer verbesserten Bruttomarge. Am Markt hieß es, der Fokus verlagere sich nun auf die bevorstehende Bekanntgabe der Ergebnisse für Valnevas Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose, der in Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Pfizer entwickelt wurde./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 21,24 auf Tradegate (12. August 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +3,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 120,39 Mrd..
Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 33,00USD was eine Bandbreite von +18,06 %/+55,84 % bedeutet.
