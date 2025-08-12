Valneva schnellen hoch - Halbjahreszahlen treiben an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 21,24 auf Tradegate (12. August 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +3,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 120,39 Mrd..

Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 33,00USD was eine Bandbreite von +18,06 %/+55,84 % bedeutet.