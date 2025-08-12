Military Metals gibt historische Proben mit bis zu 39,4 % Antimon und 9,69 g/t Gold bekannt und beginnt mit Feldprogramm in seinem Antimon-Gold-Projekt Tiennesgrund in Europa

Vancouver, BC – 12. August 2025 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) hat eine vorläufige Überprüfung der Felddaten und historischen Daten seines zu 100 % unternehmenseigenen ehemaligen Antimon-Gold-Projekts Tiennesgrund im Osten der Slowakei (das „Projekt“) abgeschlossen. Es wurden mehrere historische Stollen besichtigt, in denen mineralisiertes Material, das in der Vergangenheit an diesen Standorten abgebaut wurde, noch in den außerhalb verbliebenen Halden zu sehen ist. Das Unternehmen hat auch historische Probenahmeergebnisse und Berichte früherer Eigentümer überprüft.

Highlights:

Antimonprobe mit dem höchsten Gehalt: 39,4 Prozent (%), Proben lagen zwischen 2,5 und 39,4 %

Goldprobe mit der höchsten Anreicherung: 9,69 Gramm pro Tonne (gpt), Proben lagen zwischen 0,07 und 9,69 gpt

Vier Proben mit einer Anreicherung von über 30 % Antimon, wobei die Ergebnisse zwischen 2,5 und 39,4 % Antimon lagen

Alle Antimonproben ergaben auch Goldwerte

Großes, distriktweites Lang-Paket noch unzureichend erkundet

Zwei Stollen sind weiterhin zugänglich, darunter einer, in dem laut historischen Berichten durch Handsortierung 26.000 Tonnen mit einem Gehalt von 18-24 % Antimon gefördert wurden

Scott Eldridge, CEO und Director, erklärte: „Die historischen Aussagen zu hochgradigem Antimon in unserem zweiten Projekt in der Slowakei haben heute eine neue Bedeutung – nicht nur für unser Unternehmen, sondern für die strategische Rohstoffunabhängigkeit Europas. Antimon ist in der EU-Rohstoffkritikalitätsliste als kritischer Rohstoff aufgeführt, und unser Projekt hat das Potenzial, die Ambitionen des Kontinents zur Sicherung der heimischen Lieferketten für wichtige Mineralien zu unterstützen. Wir sind stolz auf die Möglichkeit, einen Beitrag zur Widerstandsfähigkeit Europas angesichts der globalen Ressourcenvolatilität zu leisten, und werden uns dafür einsetzen, die Technologien voranzutreiben, die den grünen und den Verteidigungssektor voranbringen.“

Abbildung 1: Feldteam beim Projekt Tiennesgrund

Abbildung 2: Massiver Stibnit in einer Quarzader in einer Halde

Zusammenfassung:

Das Unternehmen besuchte das Grundstück im Vorfeld einer Feldkampagne, die sich auf die strukturellen Kontrollen der Mineralisierung in Tiennesgrund konzentriert, damit die Bohrziele genau abgegrenzt werden können. Die Bohrungen sollen Anfang Oktober beginnen. Molten Metals Corp., das Unternehmen, von dem MILI Tiennesgrund erworben hat, war das letzte Unternehmen, das dort Feldarbeiten durchgeführt hat. Am 23. August 2022 veröffentlichte Molten eine Pressemitteilung zu seinem Probenahmeprogramm, einschließlich einer Tabelle mit den Ergebnissen von fünfzehn zusammengesetzten Stichproben, die aus einer Reihe historischer Halden auf diesem 13 Kilometer langen Grundstück entnommen wurden. Die Antimonwerte lagen zwischen 2,50 % und 39,4 %, die Goldwerte zwischen 0,07 gpt und 9,69 gpt.

Abbildung 3: Ergebnistabelle (Quelle: https://moltenmetalscorp.com/molten-metals-samples-39-4-antimony-sb-an ...)

Abbildung 4: Grundstückskarte

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle:

Historische Stichproben oder Gesteinsproben für Mischproben sind ausgewählte Proben und repräsentieren möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung. Die Proben sollten reichhaltiges Erz aus jeder Halde repräsentieren. Jede Probe repräsentiert mindestens 10 verschiedene Stücke reichhaltiger Stibnitmineralisierung aus der Halde, es handelt sich also um eine Mischprobe. Die Proben 1 bis 8 stammen aus dem Gebiet namens Tiennesgrund und die Proben 9 bis 15 aus dem Gebiet namens Spisska Bana innerhalb der Grundstücksgrenze. Jedes Stück wurde auf dem Haufen zerbrochen und etwa gleich große Stücke wurden in einen gekennzeichneten Plastikbeutel gegeben. Der Beutel mit der Probe wurde am Entnahmeort verschlossen und nach Entnahme aller Proben per Kurier an ALS Rosia Montana in Rumänien geschickt.

Die Probenaufbewahrungskette wird vom Versand der Proben an das Labor bis zum Abschluss der Analysen und der Rücksendung der restlichen Probenmaterialien an das Unternehmen dokumentiert. Die Aufbewahrungskette wird vom Unternehmen an ALS an der Labortür übergeben.

Im Labor von ALS Rosia Montana werden die eingereichten Kernproben mindestens 12 Stunden lang bei 105 °C getrocknet und anschließend mit einer Backenbrecher auf eine Korngröße von ~80 % (2-6 mm) zerkleinert. Zur Vorbereitung der Proben werden die zerkleinerten Proben im Verhältnis 1:20 durch Riffle-Splitting dupliziert. Größere Proben werden vor dem Pulverisieren durch Riffle-Splitting geteilt, während kleinere Proben vollständig pulverisiert werden. Die Pulverisierungsspezifikationen lauten 85 % durch 75 Mikrometer. Die Goldanalysen werden mittels einer herkömmlichen 30-Gramm-Feuerprobe und AAS-Finish durchgeführt. Die Multielementanalyse für 51 Elemente erfolgt mittels Aqua Regia-Aufschluss und ICP-MS-Finish. Erzgehaltsanalyse: Die Proben werden mittels XRF nach einer Lithiumborat-Fusion unter Zugabe starker Oxidationsmittel zur Zersetzung sulfidreicher Erze und/oder Glühverlust bei 500 °C nach Vortrocknung der Probe bei 105 °C (1 g Probe) analysiert.

Bei der Analyse von 15 Gesteinsproben wurden keine Standards, Duplikate und Leerproben verwendet, mit Ausnahme der internen Laborproben bei ALS.

Projektübersicht:

Das Grundstück ist 13 km lang und 0,8 bis 1,4 km breit und umfasst insgesamt 13 Quadratkilometer oder 1.300 Hektar. Das Management ist der Ansicht, dass die Struktur der Schlüssel zur Ermittlung des Potenzials dieses mineralisierten Systems im Bezirk ist. Dementsprechend werden sich die Explorationsarbeiten auf Standorte auf dem Grundstück konzentrieren, an denen aufgrund von zugänglichen Untertagebauwerken oder Aufschlüssen an der Oberfläche strukturelle Messungen durchgeführt werden können. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Arbeiten sowie aller zusätzlichen Informationen, die aus den fünf Bänden der historischen Arbeiten der Behörden zum Gebiet des Grundstücks aus den Jahren 1943 bis 1989 gewonnen werden können, werden Gebiete für geochemische Bodenuntersuchungen ausgewählt. Das Unternehmen beabsichtigt, an Standorten, an denen Antimon- und/oder Goldanomalien abgegrenzt werden, Schürfgräben anzulegen, Proben zu entnehmen und Kartierungen durchzuführen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, Standorte, an denen diese Maßnahmen positive Ergebnisse liefern, die auf eine potenziell bedeutende Konzentration von Antimon und/oder Gold hindeuten, durch Bohrungen zu untersuchen. Das Grundstück Tiennesgrund liegt 25 km nordöstlich der historischen Bergbaustadt Rozñava und 30 km westnordwestlich der Stadt Kosice.

Die Unternehmensleitung freut sich darauf, nach Abschluss des Feldprogramms weitere Informationen über das Projekt bekannt zu geben.

Investor-Relations-Engagement verlängert

Das Unternehmen gibt außerdem die Verlängerung seiner Vereinbarung über Marketing und Investor Relations bekannt. Am 15. Juli 2025 beauftragte das Unternehmen die Tafin GmbH („Tafin“) mit der Erbringung von Investor-Relations-Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf dem deutschen Aktienmarkt und der deutschsprachigen Investment-Community zur Unterstützung der Notierung des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse (die „Tafin-Vereinbarung“). Gemäß den Bedingungen der Tafin-Vereinbarung erbringt Tafin für das Unternehmen Marketingdienstleistungen, darunter Social-Media-Management, Erstellung von Inhalten, Vertrieb, digitales Marketing, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erstellung von Artikeln und Berichten auf verschiedenen Finanzplattformen und in Newslettern sowie die Übersetzung und Verbreitung von Pressemitteilungen in Deutschland und alle anderen Marketingdienstleistungen, die zwischen dem Unternehmen und Tafin vereinbart wurden (die „Tafin-Dienstleistungen“). Die Tafin-Vereinbarung wurde um zwei (2) Wochen verlängert, beginnend am 15. August 2025 und endend am 29. August 2025. Das Unternehmen leistet an Tafin eine einmalige Zahlung in Höhe von 50.000 EUR (80.130 CAD) als Gegenleistung für die Erbringung der Tafin-Dienstleistungen. Marco Marquardt erbringt die Tafin-Dienstleistungen für das Unternehmen im Namen von Tafin und kann unter +49 6128 9792946 oder finanzmedien@tafin.gmbh, Rosenweg 28, 65232 Taunusstein, Deutschland, kontaktiert werden. Das Unternehmen hat keine Wertpapiere als Entschädigung an Tafin ausgegeben und wird dies auch nicht tun. Sowohl Tafin als auch Marco Marquardt stehen in keiner Geschäftsbeziehung zum Unternehmen und haben weder direkte noch indirekte Beteiligungen am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, noch haben sie das Recht, solche Beteiligungen zu erwerben.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, MSc, PGeo, Vice President – Exploration bei Military Metals und einer gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Person, geprüft und genehmigt.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

