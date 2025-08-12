First Phosphate steigt zum Handel am OTCQX Best Market in den Vereinigten Staaten auf

SAGUENAY, Québec – 12. August 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FSE: KD0) gibt bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens ab heute am OTCQX Best Market („OTCQX“) unter dem Börsensymbol FRSPF gehandelt werden.

Der Handel am OTCQX soll die Sichtbarkeit und den Zugang zu den Stammaktien von First Phosphate für US-Investoren verbessern.

Der OTCQX ist das höchste Handelssegment der OTC Markets Group Inc., an dem rund 12.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere gehandelt werden.

Für die Zulassung zum Handel am OTCQX müssen Unternehmen strenge Finanzstandards erfüllen, etablierte Corporate-Governance-Praktiken anwenden und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen.

US-Investoren finden aktuelle Finanzberichte und Echtzeit-Level-2-Kurse für die Stammaktien von First Phosphate unter www.otcmarkets.com.

Neben dem Handel am OTCQX werden die Stammaktien von First Phosphate weiterhin an der CSE und der FWB gehandelt, um eine weltweite Anlegerbasis zu erreichen.

Über First Phosphate Corp

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochreines Phosphat für die LFP-Batterieindustrie zu produzieren. Der vertikal integrierte Ansatz des Unternehmens sieht die Einbindung des nachhaltigen Phosphatabbaus in Quebec in die nordamerikanischen Batterielieferketten vor und zielt insbesondere auf die Bereiche Energiespeicherung, Rechenzentren, Robotik, Mobilität und Verteidigung ab. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean, enthält eine von Nordamerikas seltenen magmatischen Phosphatressourcen, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

