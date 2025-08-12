    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOn Holding Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu On Holding Registered (A)

    Sneaker-Boom in China

    413 Aufrufe 413 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dieser Newcomer aus der Schweiz jagt Nike die Marktanteile ab

    Der Schweizer Sportartikelhersteller On Holding hat im zweiten Quartal 2025 seinen Umsatz um 32 Prozent gesteigert und damit die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen. Die Aktie legt zweistellig zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz im Q2 2025 um 32% auf 749 Mio. Franken gestiegen
    • Umsatz- und Margenziele für 2025 angehoben, Prognose 2,91 Mrd.
    • Verlust von 40,9 Mio. Franken, aber starkes Wachstum in China
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Sneaker-Boom in China - Dieser Newcomer aus der Schweiz jagt Nike die Marktanteile ab
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Trotz neuer Zölle auf Importe aus Vietnam hob das Unternehmen seine Umsatz- und Margenziele für das Gesamtjahr an. On rechnet nun mit einem Jahresumsatz von 2,91 Milliarden Schweizer Franken (3,58 Milliarden US-Dollar), nach zuvor 2,86 Milliarden Franken (3,52 Milliarden US-Dollar). Die Prognose liegt damit nahezu im Einklang mit den Analystenschätzungen von LSEG, die 2,92 Milliarden Franken (3,59 Milliarden US-Dollar) erwarten. Auch die Bruttomarge soll mit 60,5 bis 61 Prozent höher ausfallen als bislang geplant.

    Preiserhöhungen habe On vor allem im Lifestyle-Segment durchgesetzt, während man im Laufsportbereich moderater vorging. Der Quartalsumsatz stieg auf 749 Millionen Franken (922 Millionen US-Dollar), nach 568 Millionen Franken (699 Millionen US-Dollar) im Vorjahr. Im Großhandel erzielte On 441 Millionen Franken (543 Millionen US-Dollar) und übertraf damit die Schätzungen von StreetAccount ebenso wie im Direktvertrieb, der 308 Millionen Franken (379 Millionen US-Dollar) erreichte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nike Inc!
    Long
    69,20€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 12,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    79,73€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 12,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Unternehmen, das seit seiner Gründung 2010 auf High-End-Sportbekleidung setzt, profitiert von einer Doppelstrategie aus Direktvertrieb und Großhandel. Besonders in China läuft das Geschäft stark: Laut CEO Martin Hoffmann stiegen die Umsätze dort im zweiten Quartal um rund 50 Prozent, angetrieben durch den stationären Handel, E-Commerce und neue Filialeröffnungen.

    Der Nettogewinn aus dem Vorjahresquartal drehte diesmal in einen Verlust von 40,9 Millionen Franken (50,4 Millionen US-Dollar), vor allem wegen Wechselkurseffekten. Bereinigt lag der Verlust pro Aktie bei 9 Rappen (0,11 US-Dollar) und war nicht direkt mit Analystenschätzungen vergleichbar.

    On gehört zu den Marken, die Nike Marktanteile abnehmen, und wächst seit 2023 in fast jedem Quartal um mehr als 30 Prozent. Angesichts der geringen globalen Markenbekanntheit sieht das Management weiteres erhebliches Expansionspotenzial. An der Börse kommen die Zahlen der Schweizer richtig gut an:

    On Holding Registered (A)

    +7,22 %
    -4,99 %
    -14,55 %
    -11,64 %
    -23,97 %
    ISIN:CH1134540470WKN:A3C20K

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Sneaker-Boom in China Dieser Newcomer aus der Schweiz jagt Nike die Marktanteile ab Der Schweizer Sportartikelhersteller On Holding hat im zweiten Quartal 2025 seinen Umsatz um 32 Prozent gesteigert und damit die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen. Die Aktie legt zweistellig zu.