Sneaker-Boom in China
Dieser Newcomer aus der Schweiz jagt Nike die Marktanteile ab
Der Schweizer Sportartikelhersteller On Holding hat im zweiten Quartal 2025 seinen Umsatz um 32 Prozent gesteigert und damit die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen. Die Aktie legt zweistellig zu.
- Umsatz im Q2 2025 um 32% auf 749 Mio. Franken gestiegen
- Umsatz- und Margenziele für 2025 angehoben, Prognose 2,91 Mrd.
- Verlust von 40,9 Mio. Franken, aber starkes Wachstum in China
- Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Trotz neuer Zölle auf Importe aus Vietnam hob das Unternehmen seine Umsatz- und Margenziele für das Gesamtjahr an. On rechnet nun mit einem Jahresumsatz von 2,91 Milliarden Schweizer Franken (3,58 Milliarden US-Dollar), nach zuvor 2,86 Milliarden Franken (3,52 Milliarden US-Dollar). Die Prognose liegt damit nahezu im Einklang mit den Analystenschätzungen von LSEG, die 2,92 Milliarden Franken (3,59 Milliarden US-Dollar) erwarten. Auch die Bruttomarge soll mit 60,5 bis 61 Prozent höher ausfallen als bislang geplant.
Preiserhöhungen habe On vor allem im Lifestyle-Segment durchgesetzt, während man im Laufsportbereich moderater vorging. Der Quartalsumsatz stieg auf 749 Millionen Franken (922 Millionen US-Dollar), nach 568 Millionen Franken (699 Millionen US-Dollar) im Vorjahr. Im Großhandel erzielte On 441 Millionen Franken (543 Millionen US-Dollar) und übertraf damit die Schätzungen von StreetAccount ebenso wie im Direktvertrieb, der 308 Millionen Franken (379 Millionen US-Dollar) erreichte.
Das Unternehmen, das seit seiner Gründung 2010 auf High-End-Sportbekleidung setzt, profitiert von einer Doppelstrategie aus Direktvertrieb und Großhandel. Besonders in China läuft das Geschäft stark: Laut CEO Martin Hoffmann stiegen die Umsätze dort im zweiten Quartal um rund 50 Prozent, angetrieben durch den stationären Handel, E-Commerce und neue Filialeröffnungen.
Der Nettogewinn aus dem Vorjahresquartal drehte diesmal in einen Verlust von 40,9 Millionen Franken (50,4 Millionen US-Dollar), vor allem wegen Wechselkurseffekten. Bereinigt lag der Verlust pro Aktie bei 9 Rappen (0,11 US-Dollar) und war nicht direkt mit Analystenschätzungen vergleichbar.
On gehört zu den Marken, die Nike Marktanteile abnehmen, und wächst seit 2023 in fast jedem Quartal um mehr als 30 Prozent. Angesichts der geringen globalen Markenbekanntheit sieht das Management weiteres erhebliches Expansionspotenzial. An der Börse kommen die Zahlen der Schweizer richtig gut an:
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion