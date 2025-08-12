Börsen Update
Börsen Update Europa - 12.08. - FTSE Athex 20 stark +1,96 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.961,24 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,52 %, Siemens Energy +1,92 %, Sartorius Vz. +1,89 %
Flop-Werte: SAP -3,76 %, Hannover Rueck -3,07 %, Zalando -1,69 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.993,22 PKT und fällt um -0,80 %.
Top-Werte: RENK Group +2,76 %, HENSOLDT +1,98 %, TAG Immobilien +1,84 %
Flop-Werte: Nemetschek -8,74 %, Redcare Pharmacy -3,09 %, Scout24 -2,85 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.725,23 PKT und fällt um -1,22 %.
Top-Werte: HENSOLDT +1,98 %, Sartorius Vz. +1,89 %, PNE +1,65 %
Flop-Werte: Nemetschek -8,74 %, Formycon -5,12 %, CANCOM SE -4,03 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:53) bei 5.316,06 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,52 %, Infineon Technologies +1,35 %, DHL Group +1,11 %
Flop-Werte: SAP -3,76 %, Adyen Parts Sociales -2,32 %, BBVA -1,86 %
Der ATX steht bei 4.713,49 PKT und verliert bisher -0,57 %.
Top-Werte: DO & CO +1,75 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,72 %, OMV +0,69 %
Flop-Werte: Lenzing -2,03 %, Raiffeisen Bank International -1,83 %, Wienerberger -1,51 %
Der SMI bewegt sich bei 11.856,83 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: ABB +1,37 %, Zurich Insurance Group +0,71 %, Swiss Life Holding +0,69 %
Flop-Werte: Amrize -1,55 %, CIE Financiere Richemont -0,91 %, Swiss Re -0,45 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.707,83 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: Thales +1,35 %, AXA +1,05 %, TotalEnergies +1,03 %
Flop-Werte: Publicis Groupe -3,43 %, Dassault Systemes -2,30 %, Hermes International -1,82 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:23) bei 2.601,12 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: ABB +1,37 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,17 %, SSAB Registered (A) +1,05 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,30 %, Securitas Shs(B) -0,25 %, AstraZeneca -0,16 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.200,00 PKT und steigt um +1,96 %.
Top-Werte: Viohalco +2,11 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,47 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,40 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,40 %, Jumbo -1,18 %
