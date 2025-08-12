Cardinal Health - Aktie gerät unter Druck - 12.08.2025

Mit einer Performance von -5,77 % musste die Cardinal Health Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Cardinal Health ist ein führendes Unternehmen im Gesundheitssektor, das pharmazeutische und medizinische Produkte sowie Logistiklösungen anbietet. Es konkurriert mit McKesson und AmerisourceBergen und hebt sich durch ein starkes Vertriebsnetzwerk und innovative Lieferkettenlösungen ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Cardinal Health-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,05 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cardinal Health Aktie damit um -0,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cardinal Health +20,12 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

Cardinal Health Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,15 % 1 Monat -0,42 % 3 Monate +4,05 % 1 Jahr +48,91 %

Informationen zur Cardinal Health Aktie

Es gibt 239 Mio. Cardinal Health Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,05 Mrd.EUR wert.

Cardinal Health Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cardinal Health Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cardinal Health Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.