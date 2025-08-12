RECCE 327 Topical Gel erweist sich in Infektionsmodellen mit Ratten als hochwirksam und beschleunigt die Wundheilung bei Brandwunden

- RECCE 327 Topical Gel (R327G) ist hochwirksam gegen die Methicillin-resistenten Keime Staphylococcus aureus und Pseudomonas aeruginosa in infizierten Brandwunden (in vivo)

- R327G überzeugt mit einem statistisch signifikanten Wirksamkeits-Outcome und ist dem Vergleichsantibiotikum Soframycin konsequent überlegen

- R327G überzeugt im Verlauf des Behandlungszeitraums mit statistisch signifikanter Wundheilung / Wundkontraktion

- Datenmaterial stützt das laufende Programm zur Behandlung von Brandwunden beim US-Verteidigungsministerium samt 2-Mio.-USD-Zuwendung und kooperativer Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung (CRADA) mit dem Medical Research Institute of Infectious Diseases der US-Armee

SYDNEY, Australien, 12. August 2025 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX: RCE, FWB: R9Q) (das Unternehmen oder Recce), ein führender Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass im Rahmen von Infektionsmodellen mit Ratten eine statistisch signifikante positive Wirksamkeit gegen zwei klinisch bedeutsame antibiotikaresistente Krankheitserreger, einschließlich statistisch signifikanter Daten zur Wundheilung/Wundkontraktion bei Brandwunden, nachgewiesen werden konnte.

Im Rahmen der Studie wurde die Wirksamkeit von R327G gegen die Methicillin-resistenten Keime Staphylococcus aureus (MRSA) (ATCC43300) und Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) (ATCC27853), zwei klinisch signifikante antibiotikaresistente Krankheitserreger, bewertet. Beide Krankheitserreger sind in der Liste der Weltgesundheitsorganisation für jene arzneimittelresistenten Bakterien aufgeführt, von denen die größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit ausgeht[i] und die am häufigsten aus chronischen Wunden isoliert werden[ii].

R327G bewirkte eine statistisch signifikante Abnahme der Bakterienlast im Vergleich zu den unbehandelten Kontrollgruppen. Bei den Keimzahlen konnte bis zum 4. Tag eine deutliche und bis zum 8. Tag eine hoch signifikante Verringerung der Bakterienlast festgestellt werden. Konkret kam es zu einer ungefähren Erregerabnahme um 2 log-Stufen (99 %) bzw. 3 log-Stufen (99,9 %) gegen MRSA (Tag 4 bzw. Tag 8) und einer ungefähren Erregerabnahme um 3 log-Stufen (99,9 %) bzw. 4 log-Stufen (99,99 %) gegen P. aeruginosa (Tag 4 bzw. Tag 8). In Bezug auf die antimikrobielle Wirkung war R327G dem Vergleichsantibiotikum Soframycin, das in der topischen Wundversorgung standardmäßig eingesetzt wird, konsequent überlegen.