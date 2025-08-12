Integral Metals stellt Update zu den Bohrungen 2025 auf dem Projekt KAP bereit

Calgary, Alberta, 12. August 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, ein Update zu seinem Diamantkernbohrprogramm 2025 auf dem Projekt KAP in den Northwest Territories bekannt zu geben. Wie bereits am 28. Juli 2025 bekannt gegeben, hat das Unternehmen mit der Mobilisierung für das Programm begonnen, und die Arbeiten sind nun in vollem Gange. Die erste Bohrung wurde bis in eine Tiefe von 86 Metern abgeteuft, die zweite Bohrung ist derzeit im Gange.

Das Unternehmen plant die Durchführung eines mehrstufigen Programms mit etwa sechs Diamantkernbohrungen. Die Kampagne wurde zur Überprüfung vorrangiger Erweiterungen der in der Vergangenheit bebohrten und mittels Schürfgräben erkundeten hochgradigen Blei-Zink-Zonen konzipiert, die das Hauptvorkommen umgeben, sowie zur Bewertung der Verteilung von Gallium und Germanium im Sphalerit-Wirtsgestein.

Der Standort der ersten Bohrplattform wurde ausgewählt, um den zentralen Teil des Hauptvorkommens zu überprüfen und frühzeitig einen Anhaltspunkt für die Mineralisierung und Geometrie zu erhalten. Weitere Bohrungen in größeren Abständen sind vorläufig geplant, um die Abmessungen und die laterale Kontinuität des Hauptvorkommens genauer zu bestimmen.

Die zweite Bohrplattform wurde konzipiert, um die Mineralisierung entlang und nördlich der historischen Bohrung F-96-05 zu erkunden. Mit den Bohrungen an diesem Standort soll versucht werden, das Streichen nach Norden zu verlängern und die gegensätzlichen Ergebnisse zwischen den historischen Bohrungen F-96-05 (eine breite anomale Zone) und F-96-06 (verfehlte die Mineralisierung) zu überprüfen, wobei Alterationsmuster, lithologische Veränderungen, Brüche und strukturelle Merkmale untersucht werden sollen.

Paul Sparkes, CEO von Integral Metals, kommentierte: „Mit den jetzt laufenden Bohrungen auf dem Projekt KAP freuen wir uns, zur nächsten Phase der Exploration überzugehen. Das Programm wurde konzipiert, um wertvolle erste Einblicke in das mineralisierte System zu gewinnen und gleichzeitig Step-out-Ziele zu überprüfen, die die bekannten Zonen im Hauptvorkommen erweitern könnten.“