Residential Real Estate Buyer Brokerage Commissions Class Actions - Bekanntmachung der Sammelklage über den vorgeschlagenen Vergleich und zusätzliche Entlastungen sowie die Opt-Out-Frist

Mit RE/MAX Ontario-Atlantic Canada Inc. ("RE/MAX") wurde im Namen aller Personen, die zwischen dem 11. März 2010 und dem 31. Juli 2025 Wohnimmobilien über einen Multiple Listing Service verkauft haben, der von einer beklagten Immobilienbehörde oder -vereinigung betrieben wurde, ein Vergleich geschlossen („ Class "). Die Sammelklägergruppe umfasst Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz außerhalb von Kanada haben. Dazu gehören auch Personen, die in Kanada ansässig sind oder dort ihren Wohnsitz haben.

Wenn Sie nicht an der Sammelklage teilnehmen und an die Bedingungen des Vergleichs oder weiterer Ergebnisse in diesen Sammelklagen gebunden sein möchten, müssen Sie sich bis zum 22. September 2025 durch Einreichung eines Opt-out-Formulars abmelden (wie Sie das Formular erhalten, erfahren Sie weiter unten). DIES IST IHRE EINZIGE MÖGLICHKEIT, SICH VON DEN AKTIONEN AUSZUSCHLIESSEN. WENN SIE SICH BIS ZU DIESEM ZEITPUNKT NICHT ABMELDEN, SIND SIE AN DEN VERGLEICH UND ALLE URTEILE ODER SONSTIGEN ERGEBNISSE DER SAMMELKLAGEN GEGEN DIE ÜBRIGEN BEKLAGTEN GEBUNDEN.

Der Vergleich verpflichtet RE/MAX dazu: (1) 7,8 Mio. USD zu zahlen; (2) bei der laufenden Verfolgung der Sammelklagen gegen die nicht befriedigten Beklagten zu kooperieren; und (3) in Zukunft eine Reihe von Praxisänderungen vorzunehmen, einschließlich der Beendigung der Praxis, von ihren Franchisenehmern und den ihnen angeschlossenen Maklern, Verkäufern und Vertretern zu verlangen, einem beklagten Immobilienverband beizutreten oder Mitglied zu sein oder die Regeln zu befolgen, die angeblich zu den in diesem Verfahren geltend gemachten Schäden führen.

Der Vergleich ist kein Eingeständnis einer Haftung, eines Fehlverhaltens oder einer Schuld seitens RE/MAX. RE/MAX bestreitet, an einem Fehlverhalten beteiligt gewesen zu sein oder dafür zu haften, und weist die Vorwürfe in der Klage zurück.

Der Vergleich steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundesgericht. Eine Anhörung zur Genehmigung des Vergleichs wurde für den 6. Oktober 2025 angesetzt. Bei dieser Anhörung wird das Gericht auch einen Antrag auf Genehmigung der Gebühren für den Anwalt der Sammelkläger in Höhe von 2,34 Mio. C$ (30 % der Vergleichssumme) zuzüglich Steuern, der Erstattung der dem Anwalt der Sammelkläger im Rahmen des Rechtsstreits entstandenen Kosten zuzüglich Steuern, der Honorare für die Kläger und der an den Geldgeber der Sammelklage zu zahlenden Abgabe prüfen.

Wenn Sie zu den beantragten Maßnahmen Stellung nehmen oder Einwände erheben möchten, müssen Sie dies bis zum 22. September 2025 tun.

Um wichtige Informationen über die Sammelklage zu erhalten, um festzustellen, ob Sie Mitglied der Sammelklägergruppe sind, um eine Kopie des Opt-out-Formulars zu erhalten, um sich zu äußern oder Einspruch zu erheben und um Ihre gesetzlichen Rechte zu verstehen:

Die ausführliche Bekanntmachung finden Sie unter CanadaRealEstateClassAction.ca

E-Mail an den Administrator: canadarealestateclassaction@veritaglobal.com

Die Veröffentlichung von dieser Bekanntmachung wurde durch das Bundesgericht genehmigt

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/residential-real-estate-buyer-brokerage-commissions-class-actions---bekanntmachung-der-sammelklage-uber-den-vorgeschlagenen-vergleich-und-zusatzliche-entlastungen-sowie-die-opt-out-frist-302525044.html