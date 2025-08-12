XRP und Bitcoin tiefer durch Angst vor dem US-Verbraucherpreisindex

Bitcoin notiert aktuell bei 118.969 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,2 Prozent seit dem Vortag entspricht. Noch stärker unter Druck steht XRP , die Kryptowährung fällt um 4,38 Prozent auf 3,15 US-Dollar. Auch andere große Altcoins geraten ins Straucheln: Solana verliert 4,1 Prozent auf 176,28 US-Dollar, während Cardano und Dogecoin jeweils 3,5 Prozent nachgeben (Stand: 13:30 Uhr MESZ).

Um 14:30 Uhr MESZ wird, der erwartete CPI-Bericht veröffentlicht. Analysten erwarten, dass die Verbraucherpreise im Juli 2,8 Prozent höher liegen als im Vorjahr – ein leichter Anstieg gegenüber 2,7 Prozent im Juni. Auf Monatsbasis rechnen Ökonomen mit einem Plus von 0,2 Prozent, nach 0,3 Prozent im Vormonat.

Die Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) dürfte auf 0,3 Prozent steigen, nachdem im Juni ein Anstieg von 0,2 Prozent verzeichnet wurde.

Ein höher als erwarteter Wert könnte die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank dämpfen und risikoreiche Anlagen wie Bitcoin und Tech-Aktien belasten.

XRP: Kursrückgang nach SEC-Einigung

Nach einer mehrtägigen Rallye, die durch die endgültige Beilegung des fast fünfjährigen Rechtsstreits zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht SEC ausgelöst wurde, gerät besonders XRP am Dienstag unter Druck.

Nach einem Hoch von 3,32 US-Dollar am Morgen fiel der Kurs zeitweise auf 3,13 US-Dollar, bevor er sich leicht erholte. Die gemeinsame Rücknahme aller Berufungen hatte zuvor einen zentralen regulatorischen Unsicherheitsfaktor beseitigt und die Aussicht auf stärkere institutionelle Beteiligung eröffnet, was das tägliche Handelsvolumen seit der Einigung um 208 Prozent auf 12,4 Milliarden US-Dollar steigen ließ. Vor dem Hintergrund des erwarteten US-CPI-Berichts nutzten Anleger die vorangegangenen Kursgewinne jedoch für verstärkte Gewinnmitnahmen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



