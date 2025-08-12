Tilray Brands Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.08.2025

Mit einer Performance von +14,15 % konnte die Tilray Brands Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Tilray Brands ist ein führender Cannabisproduzent mit einem breiten Produktportfolio und starker internationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Canopy Growth und Aurora Cannabis. Tilray punktet mit strategischen Partnerschaften und einer diversifizierten Produktpalette.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Tilray Brands investiert war, konnte einen Gewinn von +136,41 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tilray Brands Aktie damit um +77,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +84,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,12 % verloren.

Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +77,17 % 1 Monat +84,05 % 3 Monate +136,41 % 1 Jahr -43,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tilray Brands Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Tilray Brands Aktie, die durch Trumps positive Aussagen zur Cannabis-Legalisierung in den USA und die geplante Neueinstufung von Cannabis auf III beflügelt wurde. Einige Anleger diskutieren über Gewinnmitnahmen und strategische Verkäufe, während andere auf einen weiteren Kursanstieg spekulieren. Technische und fundamentale Aspekte werden dabei ebenfalls berücksichtigt, wobei die Volatilität und mögliche Kursziele von bis zu 1,50 Euro im Fokus stehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Tilray Brands eingestellt.

Informationen zur Tilray Brands Aktie

Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 941,70 Mio. wert.

NEW YORK, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Tilray Brands, Inc. (“Tilray”) (NASDAQ: TLRY and TSX: TLRY) is building on the momentum of its hemp-derived Delta-9 THC (HDD9) beverage portfolio with new 10mg format extensions from its brands: Fizzy …

Trump bringt den Cannabis-Sektor zum Beben: Nach seiner Ankündigung einer möglichen Neuklassifizierung sind Cannabis-Aktien teils über 40 Prozent nach oben geschossen. Am Dienstag geht die Rallye bei vielen Titeln weiter.

Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.