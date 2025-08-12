    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek

    AKTIE IM FOKUS

    Nemetschek schwach - Gewinnmitnahmen nach Dax-Fantasie-Rally

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nemetschek sind am Dienstag unter Druck gekommen. Zur Mittagszeit büßten die Papiere 9,3 Prozent auf 124,20 Euro ein und waren damit schwächster MDax -Wert. Im bisherigen Jahresverlauf steht aber immer noch ein Plus von knapp einem Drittel zu Buche.

    Aktienexperte Andreas Lipkow sprach von Gewinnmitnahmen im derzeit dünnen Handel. Nemetschek habe eine Kursrally hinter sich, insbesondere nachdem die Aktie von der US-Bank JPMorgan in der vergangenen Woche als ein Dax -Aufsteiger ins Gespräch gebracht worden sei, erinnerte er. "Die Luft ist damit zunehmend dünner geworden."

    Wie JPM-Analyst Pankaj Gupta in einer Studie vergangene Woche schrieb, sieht er zur regulären Index-Überprüfung im September gleich drei mögliche Wechsel im Dax. Neben Scout24 und Gea rechnet er auch mit der Aufnahme der Lufthansa in die erste Börsenliga oder aber der Aufnahme von Nemetschek, da der Bausoftware-Hersteller der Fluggesellschaft, gemessen am Börsenwert nach Streubesitz, dicht auf den Fersen folge./ck/mis

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 66,65 auf Tradegate (12. August 2025, 14:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +9,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,63 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -37,81 %/+11,94 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    
    6 im Artikel enthaltene Werte
