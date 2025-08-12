Kitzbühel setzt auf Padel

Kitzbühel (ots) - Erste Outdoor-Padel-Anlage in der Region ist ab sofort

buchbar.



Padel, die weltweit am schnellsten wachsende Trendsportart, hat nun auch in

Kitzbühel ein Zuhause gefunden: Auf der Reither Wiese stehen ab sofort zwei

topmoderne Outdoor-Padel-Plätze bereit. Kitzbühel Tourismus bietet damit allen

Sportbegeisterten - Einheimischen wie Gästen - eine neue Möglichkeit, Spiel,

Spaß und sportliche Herausforderung unter freiem Himmel zu erleben.



Dr. Christian Harisch, Obmann von Kitzbühel Tourismus, freut sich über das neue

Angebot und sieht in der Eröffnung der Padel-Anlage ein weiteres sportliches

Highlight in Kitzbühel. Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash, ist leicht

zu erlernen, fördert Fitness und Koordination und wird meist im Doppel gespielt.

Ab Mittwoch, den 13. August 2025 ist die neue Padel-Anlage täglich von 08:00 bis

20:00 Uhr geöffnet. Das Angebot richtet sich an alle - von sportlichen

AnfängerInnen bis zu erfahrenen SpielerInnen. Buchungen sind exklusiv über die

App Playtomic möglich - schnell, einfach und rund um die Uhr - und erfolgen nach

dem "First-Come-First-Served"-Prinzip. Schläger können vor Ort im Lisi Family

Hotel und bei Intersport Kitzsport in der Jochberger Straße ausgeliehen werden.



Kitzbühel Tourismus wünscht ein schönes Spiel und viel Freude auf den neuen

Padel-Plätzen.



Weitere Informationen zu Padel in Kitzbühel finden Sie unter

padel.kitzbzuehel.com (https://www.kitzbuehel.com/sport/padeltennis/)



