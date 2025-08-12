Game - Set - Match
Kitzbühel setzt auf Padel
Kitzbühel (ots) - Erste Outdoor-Padel-Anlage in der Region ist ab sofort
buchbar.
Padel, die weltweit am schnellsten wachsende Trendsportart, hat nun auch in
Kitzbühel ein Zuhause gefunden: Auf der Reither Wiese stehen ab sofort zwei
topmoderne Outdoor-Padel-Plätze bereit. Kitzbühel Tourismus bietet damit allen
Sportbegeisterten - Einheimischen wie Gästen - eine neue Möglichkeit, Spiel,
Spaß und sportliche Herausforderung unter freiem Himmel zu erleben.
Dr. Christian Harisch, Obmann von Kitzbühel Tourismus, freut sich über das neue
Angebot und sieht in der Eröffnung der Padel-Anlage ein weiteres sportliches
Highlight in Kitzbühel. Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash, ist leicht
zu erlernen, fördert Fitness und Koordination und wird meist im Doppel gespielt.
Ab Mittwoch, den 13. August 2025 ist die neue Padel-Anlage täglich von 08:00 bis
20:00 Uhr geöffnet. Das Angebot richtet sich an alle - von sportlichen
AnfängerInnen bis zu erfahrenen SpielerInnen. Buchungen sind exklusiv über die
App Playtomic möglich - schnell, einfach und rund um die Uhr - und erfolgen nach
dem "First-Come-First-Served"-Prinzip. Schläger können vor Ort im Lisi Family
Hotel und bei Intersport Kitzsport in der Jochberger Straße ausgeliehen werden.
Kitzbühel Tourismus wünscht ein schönes Spiel und viel Freude auf den neuen
Padel-Plätzen.
Weitere Informationen zu Padel in Kitzbühel finden Sie unter
padel.kitzbzuehel.com (https://www.kitzbuehel.com/sport/padeltennis/)
Pressekontakt:
Kitzbühel Tourismus
Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MA
Telefon: +43 5356 66660 16
E-Mail: mailto:a.obermoser@kitzbuehel.com
Website: http://presse.kitzbuehel.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75408/6095313
OTS: Kitzbühel Tourismus
