    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Game - Set - Match

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kitzbühel setzt auf Padel

    Kitzbühel (ots) - Erste Outdoor-Padel-Anlage in der Region ist ab sofort
    buchbar.

    Padel, die weltweit am schnellsten wachsende Trendsportart, hat nun auch in
    Kitzbühel ein Zuhause gefunden: Auf der Reither Wiese stehen ab sofort zwei
    topmoderne Outdoor-Padel-Plätze bereit. Kitzbühel Tourismus bietet damit allen
    Sportbegeisterten - Einheimischen wie Gästen - eine neue Möglichkeit, Spiel,
    Spaß und sportliche Herausforderung unter freiem Himmel zu erleben.

    Dr. Christian Harisch, Obmann von Kitzbühel Tourismus, freut sich über das neue
    Angebot und sieht in der Eröffnung der Padel-Anlage ein weiteres sportliches
    Highlight in Kitzbühel. Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash, ist leicht
    zu erlernen, fördert Fitness und Koordination und wird meist im Doppel gespielt.
    Ab Mittwoch, den 13. August 2025 ist die neue Padel-Anlage täglich von 08:00 bis
    20:00 Uhr geöffnet. Das Angebot richtet sich an alle - von sportlichen
    AnfängerInnen bis zu erfahrenen SpielerInnen. Buchungen sind exklusiv über die
    App Playtomic möglich - schnell, einfach und rund um die Uhr - und erfolgen nach
    dem "First-Come-First-Served"-Prinzip. Schläger können vor Ort im Lisi Family
    Hotel und bei Intersport Kitzsport in der Jochberger Straße ausgeliehen werden.

    Kitzbühel Tourismus wünscht ein schönes Spiel und viel Freude auf den neuen
    Padel-Plätzen.

    Weitere Informationen zu Padel in Kitzbühel finden Sie unter
    padel.kitzbzuehel.com (https://www.kitzbuehel.com/sport/padeltennis/)

    Pressekontakt:

    Kitzbühel Tourismus
    Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MA
    Telefon: +43 5356 66660 16
    E-Mail: mailto:a.obermoser@kitzbuehel.com
    Website: http://presse.kitzbuehel.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75408/6095313
    OTS: Kitzbühel Tourismus



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Game - Set - Match Kitzbühel setzt auf Padel Erste Outdoor-Padel-Anlage in der Region ist ab sofort buchbar. Padel, die weltweit am schnellsten wachsende Trendsportart, hat nun auch in Kitzbühel ein Zuhause gefunden: Auf der Reither Wiese stehen ab sofort zwei topmoderne Outdoor-Padel-Plätze …