Canopy Growth Aktie startet durch - 12.08.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Canopy Growth einen Gewinn von +27,59 % verbuchen.

Die Canopy Growth Aktie notiert aktuell bei 1,5120€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,34 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1540 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +54,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -44,78 % verloren.

Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +54,97 % 1 Monat +49,80 % 3 Monate +27,59 % 1 Jahr -74,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Canopy Growth Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Canopy Growth Aktie, wobei Teilnehmer den Chartverlauf und das hohe Handelsvolumen der letzten Tage analysieren. Es gibt Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit des Kurses, weiter zu steigen, da viele mit Gewinnmitnahmen und Short-Selling rechnen. Einige Investoren teilen ihre Strategien, wie etwa bei Kursgewinnen den Einsatz herauszunehmen, und äußern Bedenken über die schwachen fundamentalen Daten des Unternehmens. Es wird mit Volatilität gerechnet, da Quartalszahlen bevorstehen, die den Kurs beeinflussen könnten. Investoren diskutieren über mögliche Kursbewegungen und die Bedeutung des richtigen Timings beim Handel. Die Berichterstattung über die Aktie und deren Einfluss auf die Anlegerstimmung werden hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Canopy Growth eingestellt.

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Es gibt 205 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 319,62 Mio. wert.

Trump bringt den Cannabis-Sektor zum Beben: Nach seiner Ankündigung einer möglichen Neuklassifizierung sind Cannabis-Aktien teils über 40 Prozent nach oben geschossen. Am Dienstag geht die Rallye bei vielen Titeln weiter.

Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.