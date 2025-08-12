The Platform Group AG: Gläubiger stimmen über KGaA-Formwechsel ab
Die The Platform Group AG plant den Wechsel zur KGaA. Vom 12. bis 26. August 2025 stimmen Anleihegläubiger ab, wobei eine 2/3-Mehrheit nötig ist. Als Anreiz gibt es 0,25 % des Anleihewerts.
Foto: Fashionette AG
- The Platform Group AG initiiert eine Abstimmung der Anleihegläubiger über den Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA).
- Der Abstimmungszeitraum läuft vom 12. bis 26. August 2025 um 16:00 Uhr.
- Eine 2/3-Mehrheit der Anleihegläubiger ist erforderlich, um den Formwechsel zu genehmigen.
- Als Anerkennung für die Unterstützung bietet die Gesellschaft eine einmalige Zahlung von 0,25 Prozent des Nennwerts der Anleihe an.
- Die The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, das in 27 Branchen tätig ist und 2024 einen Umsatz von 525 Mio. Euro erzielte.
- Anleihegläubiger können sich für weitere Informationen an den CFO Bjoern Minnier oder Pareto Securities AS wenden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei The Platform Group ist am 22.08.2025.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,3600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,24 % im
Plus.
