Valneva Aktie hebt ab - 12.08.2025

Die Valneva Aktie notiert aktuell bei 4,0640€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,04 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,4040 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Valneva ist ein spezialisiertes Impfstoffunternehmen mit Fokus auf Infektionskrankheiten, bietet Produkte wie Dukoral und Ixiaro an, und konkurriert mit großen Pharmafirmen. Ihre Nische liegt in der Entwicklung von Impfstoffen für weniger verbreitete Krankheiten.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Valneva Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +31,09 %.

Allein seit letzter Woche ist die Valneva Aktie damit um +13,84 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,54 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +72,05 % gewonnen.

Valneva Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,84 % 1 Monat +40,54 % 3 Monate +31,09 % 1 Jahr +16,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Valneva Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngsten Finanzergebnisse von Valneva, die Kursentwicklung der Aktie, insbesondere das Überschreiten wichtiger Widerstandsmarken, sowie die Marktchancen durch Valnevas Impfstoffe gegen Cholera und Chikungunya. Hohe Handelsvolumina und die Auflösung von Shortpositionen werden als positive Signale für die Aktie gewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Valneva eingestellt.

Informationen zur Valneva Aktie

Es gibt 170 Mio. Valneva Aktien. Damit ist das Unternehmen 693,01 Mio. wert.

Robuste Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr haben die Aktien von Valneva am Dienstag angetrieben. Die Papiere des französischen Impfstoffherstellers schnellten im frühen Handel um rund 15 Prozent auf 4,17 Euro nach oben und erreichten den höchsten …

Total revenues of €97.6 million compared to €70.8 million in the first half of 2024Cash and cash equivalents of €161.3 million at end of June 2025Further clinical and regulatory progress2025 financial outlook confirmed Saint-Herblain (France), …

Valneva Aktie jetzt kaufen?

Ob die Valneva Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Valneva Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.