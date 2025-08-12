Circus Aktie hebt ab - 12.08.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Circus einen Gewinn von +10,37 % verbuchen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Circus Aktie. Mit einer Performance von +30,67 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Circus Aktie damit um +13,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -33,47 % verloren.

Circus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,01 % 1 Monat +18,28 % 3 Monate +10,37 % 1 Jahr -20,67 %

Informationen zur Circus Aktie

Es gibt 24 Mio. Circus Aktien. Damit ist das Unternehmen 464,13 Mio. wert.

Circus hat die Zertifizierung der NATO Support and Procurement Agency erhalten und ist damit der erste von der NATO zugelassene Anbieter von vollautomatischen Robotiklösungen für die taktische Truppenversorgung. Die Zulassung ermöglicht die Teilnahme an der Beschaffung und die direkte Auftragsvergabe in allen NATO-Mitgliedstaaten.

In die Aktien des Robotik-Spezialisten Circus ist am Dienstag Rüstungsfantasie gekommen. Nachdem das Unternehmen die Nato-Zulassung für Verteidigungsaufträge erhalten hat, sprang der Kurs am Vormittag zeitweise um mehr als 20 Prozent nach oben. …

EQS-News: Circus SE / Key word(s): Regulatory Approval Circus SE Receives NATO Approval for Defense Contracts and Multinational Procurement Programs 12.08.2025 / 07:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this …

Circus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Circus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Circus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.