Celanese - Aktie erlebt Kurseinbruch -14,68 % - 12.08.2025

Mit einer Performance von -14,68 % musste die Celanese Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Celanese ist ein führendes Chemieunternehmen, das sich auf die Herstellung von Spezial- und Grundchemikalien konzentriert. Mit Produkten wie Kunststoffen und Emulsionen bedient es global diverse Industrien. Hauptkonkurrenten sind BASF und Dow Chemical. Celanese hebt sich durch innovative Lösungen und kundenspezifische Entwicklungen ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Celanese Aktionäre einen Verlust von -24,49 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Celanese Aktie damit um -16,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -47,93 % verloren.

Celanese Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,45 % 1 Monat -33,10 % 3 Monate -24,49 % 1 Jahr -69,96 %

Informationen zur Celanese Aktie

Es gibt 109 Mio. Celanese Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,81 Mrd. wert.

Celanese Aktie jetzt kaufen?

Ob die Celanese Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Celanese Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.