BigBear.ai Holdings - Aktie crasht -30,81 % - 12.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BigBear.ai Holdings Aktie. Mit einer Performance von -30,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BigBear.ai Holdings ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich KI-gestützter Analysen, das sich auf maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen und Regierungsbehörden spezialisiert hat. Mit Hauptprodukten in der Datenanalyse und prädiktiven Modellierung konkurriert es mit Palantir und C3.ai. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, komplexe Datenprobleme zu lösen und sich nahtlos in bestehende Systeme zu integrieren.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BigBear.ai Holdings in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +45,17 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -34,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,54 % verloren.

BigBear.ai Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -34,48 % 1 Monat -24,26 % 3 Monate +45,17 % 1 Jahr +259,12 %

Informationen zur BigBear.ai Holdings Aktie

Es gibt 291 Mio. BigBear.ai Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Mrd. wert.

Nach Trade Desk und C3.ai steht mit BigBear.ai die nächste KI-Aktie vor einem Crash. Die am Montagabend vorgelegten Quartalszahlen fielen enttäuschend aus?

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

BigBear.ai Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die BigBear.ai Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BigBear.ai Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.