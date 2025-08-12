Redcare Pharmacy Aktie leidet unter Verkäufen - 12.08.2025

Mit einer Performance von -2,35 % musste die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Redcare Pharmacy Aktionäre einen Verlust von -21,76 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -1,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,97 % verloren.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,95 % 1 Monat +8,73 % 3 Monate -21,76 % 1 Jahr -29,54 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Preissteigerungen bei Redcare Pharmacy und deren mögliche positive Auswirkungen auf die Margen im Q3. Zudem wird ein Long-Einstieg bei 90 € in Betracht gezogen, während der Verkauf von Aktien durch Vorstandsmitglieder kritisch gesehen wird. Es besteht Unsicherheit über die Gründe für den aktuellen Kursrückgang.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,95 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

