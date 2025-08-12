TeamViewer - Aktie mit schwachem Handelstag - 12.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Sie fällt um -2,67 % auf 8,9250€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die TeamViewer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -16,98 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +3,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer -2,86 % verloren.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,76 % 1 Monat -3,40 % 3 Monate -16,98 % 1 Jahr -27,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TeamViewer-Aktie, die durch niedrige Handelsvolumina und teure Übernahmen beeinflusst wird. Es gibt Bedenken über das Management und die Auswirkungen vergangener Entscheidungen, während einige Mitglieder Potenzial für zukünftiges Wachstum sehen, insbesondere wenn Zinsen sinken. Der Markt bleibt skeptisch gegenüber der jüngsten Übernahme, was sich im aktuellen Kurs widerspiegelt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,56 Mrd. wert.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.