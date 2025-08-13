Kommt jetzt die Trendwende für die Starbucks Aktie?

Die Aktie war in den vergangenen vier Wochen unter Druck geraten und verlor mehr als drei Prozent, nachdem Starbucks im jüngsten Quartalsbericht zum sechsten Mal in Folge rückläufige Same-Store-Sales auswies. Dennoch zeigt sich CEO Brian Niccol optimistisch: Das Unternehmen gewinne "spürbar an Dynamik".

Der US-Kaffee-Gigant Starbucks könnte vor einer nachhaltigen Erholung stehen, da sich seine Turnaround-Strategie nach Einschätzung des Investmenthauses Baird in den kommenden Quartalen zunehmend auszahlen dürfte. Die Analysten stufen die Aktie von "Neutral" auf "Outperform" hoch und erhöhen ihr Kursziel um 15 US-Dollar auf 115 US-Dollar. Dies entspricht einem erwarteten Aufwärtspotenzial von mehr als 25 Prozent.

Analyst erwartet Wachstumsschub ab 2026

Baird-Analyst David Tarantino sieht Anzeichen, dass die Wende gelingen könnte. "Wir sind nach wie vor fest davon überzeugt, dass die Turnaround-Strategien unter der neuen Führung Starbucks in ein besseres Unternehmen verwandeln werden. Die Sichtbarkeit dieses Erfolgs sollte in den kommenden Quartalen deutlich zunehmen", schrieb Tarantino in einer Mitteilung.

Er rechnet damit, dass sich die vergleichbaren Umsätze in den USA ab 2026 erholen werden – unterstützt durch Initiativen wie den "Green Apron Service", der stärker auf persönlichen Kundenkontakt setzt, sowie durch neue Produktentwicklungen. Dazu zählen etwa proteinangereicherter Cold Foam, ein erweitertes Backwarenangebot und weitere Innovationsprojekte.

Milliardeninvestitionen und Sparpotenzial

Besonders positiv bewertet Tarantino die klareren Pläne für Investitionen in das Personal auf Filialebene in Höhe von rund 500 Millionen US-Dollar. Zudem erwartet er im Rahmen eines Investorentags Anfang 2026 nähere Informationen zu möglichen Kostensenkungen in Bereichen wie Verwaltung, Lieferkette und Betriebskosten in den Filialen.

Das langfristige Ziel: Die operative Marge soll auf das Niveau des Geschäftsjahres 2019 zurückkehren – 17 Prozent im Vergleich zu den für 2025 geschätzten 10,3 Prozent.

Die Analystengemeinde bleibt uneins. Laut Daten von LSEG empfehlen 17 der 39 beobachtenden Analysten die Aktie zum Kauf oder geben ein "Strong Buy"-Rating. 18 Experten stufen die Papiere mit "Halten" ein, während vier Analysten weiterhin auf "Underperform" oder "Verkaufen" setzen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





