Die Party an den Märkten hat ein Ablaufdatum, warnt Stifel

Die Investmentbank Stifel warnt vor einem abrupten Ende der aktuellen Börseneuphorie. Die Strategen Barry Bannister und Thomas Carroll erwarten für das zweite Halbjahr 2025 eine "plötzliche Konjunkturabkühlung", die den S&P 500 um knapp 14 Prozent drücken könnte. Ihr Kursziel liegt bei 5.500 Punkten – eines der niedrigsten an der Wall Street.

Auslöser sehen sie in einer "milden Stagflation": hohe Inflation, steigende Arbeitslosigkeit und stagnierendes Wachstum. Bereits jetzt zeichne sich in einigen Konsumbereichen eine Abschwächung ab, während Investitionen in Künstliche Intelligenz und Vorzieheffekte durch Zölle den Effekt zeitweise verdeckt hätten. Zunehmende Preiserhöhungen der Unternehmen bei stagnierenden Reallöhnen könnten die Kaufkraft weiter schwächen – problematisch, da der Konsum etwa 70 Prozent der US-Wirtschaft ausmacht.

Besonders besorgt zeigt sich Stifel angesichts der Tatsache, dass der S&P 500 über 24 Prozent über seinem April-Tief notiert, obwohl "die Wirtschaft fast zum Stillstand gekommen ist". Frühindikatoren wie der zusammengesetzte PMI (Einkaufsmanagerindex) signalisierten eine stärkere Abkühlung. Zudem schrumpfen die Barreserven der Haushalte gemessen am Nettovermögen deutlich, was bei einem schwächeren Markt die Ausgaben belasten könnte.

Die Strategen sehen Parallelen zu historischen Überbewertungen in 1929, 1999 und 2021: "Die Bewertung spielt keine Rolle, bis sie eine Rolle spielt." Zinssenkungen der Fed könnten aufgrund der hohen Bewertungen nur begrenzt stützen. Anlegern rät Stifel, Chancen in defensiven, wertorientierten Titeln zu suchen – genannt werden etwa Philip Morris und Abbott Laboratories.

Während viele Banken zuletzt ihre Kursziele erhöht haben, bleibt Stifel bei seiner pessimistischen Prognose. Bannister und Carroll erwarten die Korrektur vermutlich im dritten Quartal, einige Monate vor den BIP-Daten für Ende 2025. Die aktuelle Rallye nach dem Zollschock im April sei zwar rekordverdächtig, könne sich aber schnell in eine Abwärtsbewegung verwandeln, wenn die Konjunkturrealität die "Party wie 1999"-Stimmung einholt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





