Ovivo verkauft seine Elektroniksparte an Ecolab und startet eine neue Wachstumsphase

MONTREAL, 12. August 2025 /PRNewswire/ -- Ovivo Inc. („Ovivo"), ein globaler Anbieter von Geräten, Technologien und Systemen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung, und sein Anteilseigner SKion Water GmbH („SKion Water") geben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf der Elektroniksparte von Ovivo an Ecolab, einen weltweit führenden Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Infektionsprävention, geschlossen haben. Ecolab mit Sitz in Saint Paul, Minnesota, USA, wird an der New Yorker Börse gehandelt und ist in mehr als 170 Ländern mit 48.000 Mitarbeitern tätig. Die Transaktion hat eine Unternehmensbewertung von ca. 2,4 Milliarden kanadischen Dollar und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erlangung der behördlichen Genehmigung durch die Parteien und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Diese Transaktion wird ein Meilenstein in der Geschichte von Ovivo sein. Sie wird neue Perspektiven und Möglichkeiten für den Geschäftsbereich Elektronik innerhalb von Ecolab eröffnen und den Beginn einer neuen Phase für Ovivo darstellen, die den Erfolg des Unternehmens weiter vorantreiben wird, indem sie den Fortschritt in den drei operativen Säulen beschleunigt: dem Geschäftsbereich Municipal/Industrial/PFAS, dem Geschäftsbereich Energie und dem Geschäftsbereich Cembrane SiC Membranen.

„Diese Transaktion ist ein Beweis für die weltweit führende Marktposition, die unsere Elektroniksparte in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. Durch Teamarbeit und Innovation ist ein Team mit unübertroffenen Kenntnissen und Fähigkeiten entstanden. Die Zugehörigkeit zu Ecolab wird den Grundstein für die nächste Entwicklungsstufe des Geschäftsbereichs und seiner Mitarbeiter legen. Für die Geschäftsbereiche Municipal/Industrial/PFAS, Energy und Cembrane wird dieser Übergang der Beginn einer neuen Wachstumsphase sein", sagte Marc Barbeau, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Ovivo.

„SKion Water wird seine Wachstumsstrategie fortsetzen. Bei Ovivo werden wir uns darauf konzentrieren, das organische Wachstum in den Bereichen Municipal, Energy und Cembrane zu beschleunigen und unser Industriegeschäft in Nordamerika durch Akquisitionen auszubauen. Dieser Übergang bietet uns auch die Möglichkeit, die Zusammenarbeit im gesamten SKion Water-Portfolio zu stärken. Außerdem werden wir die Unternehmensfunktionen von SKion Water und Ovivo enger zusammenführen, um unsere interne Expertise optimal zu nutzen", sagt Reinhard Huebner, Geschäftsführer von SKion Water.