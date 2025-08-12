    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCardinal Health AktievorwärtsNachrichten zu Cardinal Health

    Prognose überzeugt nicht!

    Cardinal Health übernimmt Solaris Health für 1,9 Milliarden Dollar – Aktie fällt

    Die Quartalszahlen des Gesundheitsdienstleister kommen an der Börse gar nicht gut an. Die Aktie fällt zum US-Handelsstart um 9 Prozent.

    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Die US-amerikanische Pharma-Großhändler Cardinal Health erzielte einen bereinigten Gewinn von 2,08 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Konsensprognose von 2,04 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 60,2 Milliarden US-Dollar und blieb damit leicht unter den Erwartungen der Analysten von 60,9 Milliarden US-Dollar, zeigte jedoch eine stabile Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr.

    Trotz des positiven Gewinns fiel die Aktie schon im vorbörslichen Handel um etwa 9 Prozent, nachdem die Nachrichten die Anleger verunsicherten. Auf 12-Monatssicht liegt die Aktie immer noch rund 43 Prozent im Plus.

    Gleichzeitig kündigte der US-Konzern eine milliardenschwere Übernahme an: Cardinal Health wird Solaris Health, einen führenden Anbieter von Urologie-Dienstleistungen, für rund 1,9 Milliarden US-Dollar in bar übernehmen. Der Deal soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

    Cardinal Health ist einer der weltweit größten Distributoren von Medikamenten. Das Unternehmen liefert Markenmedikamente, Generika und rezeptfreie Produkte an Apotheken, Krankenhäuser und Arztpraxen.

    ISIN:US14149Y1082WKN:880206

    Für das laufende Geschäftsjahr 2026 hob Cardinal Health die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf eine Spanne von 9,30 bis 9,50 US-Dollar an, nachdem ursprünglich 9,10 bis 9,30 US-Dollar erwartet wurden. Die Übernahme und die damit verbundenen Änderungen sollen sich positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken, wie das Unternehmen in seiner Mitteilung unterstrich.

    Trotz dieser positiven Aussichten blieb die Reaktion auf den Markt eher negativ, da die Umsatzprognosen nicht vollständig überzeugten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
