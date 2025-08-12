Secunet Security Networks Aktie tiefrot - 12.08.2025

Die Secunet Security Networks Aktie notiert aktuell bei 204,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,90 % nachgegeben, was einem Verlust von -10,50 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Secunet Security Networks-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,85 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +83,36 % gewonnen.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,46 % 1 Monat -6,90 % 3 Monate +3,85 % 1 Jahr +81,82 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd. wert.

Vor den Inflationsdaten aus den USA hat der Dax am Dienstag moderat nachgegeben. Die Verlängerung der Pause im Zollstreit zwischen den USA und China brachte angesichts des nach wie vor ungelösten Handelsstreits zwischen den zwei weltgrößten …

Nach dem Anfang Juli erreichten Hoch seit zwei Jahren ist die Luft bei Secunet Security neuerdings raus. Am Dienstag verschärfte sich die jüngste Abwärtsbewegung der Aktien mit einem Kursrutsch, der bei relativ dünnem Handelsvolumen bis zu zehn …

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

