Steigerung der Hamburger Spieleinsätze um 6 Prozent auf rund 183 Millionen Euro (FOTO)

Hamburg (ots) -



- 89 Mio. Euro Gewinnausschüttung für Spielteilnehmende in Hamburg

- 27 Hochgewinne, davon sechs Hamburger Neu-Millionäre

- Rund 64 Mio. Euro für das Gemeinwohl in der Hansestadt



Mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Jahr 2024 zieht LOTTO

Hamburg eine positive Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr. An die Hamburger

Gewinnerinnen und Gewinner konnten Spielgewinne in Höhe von insgesamt 89,4 Mio.

Euro ausgeschüttet werden. Dank der Steigerung der Spieleinsätze um 6 Prozent,

konnte LOTTO Hamburg auch die Beiträge für das Gemeinwohl in Hamburg auf 64 Mio.

Euro steigern.





Die vereinnahmten Spieleinsätze der Landeslotteriegesellschaft lagen 2024 beiinsgesamt 182,8 Mio. Euro und sind damit um 10,7 Mio. Euro (+ 6%) gegenüber demVorjahresergebnis von 172,1 Mio. Euro gestiegen.Die Geschäftsführer der LOTTO Hamburg GmbH, Michael Heinrich und TorstenMeinberg, führen dieses positive Ergebnis vor allem auf das gute Abschneiden dereuropäischen Lotterie Eurojackpot zurück: "Durch den 2022 eingeführten zweitenEurojackpot-Ziehungstag am Dienstag und eine außergewöhnlich guteJackpot-Entwicklung sind die Eurojackpot-Spieleinsätze im vergangenen Jahr um 42Prozent auf 63,9 Mio. Euro gestiegen. Ein beeindruckender Erfolg."Die Stadt profitiert vom positiven Ergebnis ihrer Lotterien.Die Lotteriesteuer und Konzessionsabgaben stiegen 2024 dank der insgesamt gutenUmsatz-Entwicklung um 3,5 Mio. Euro auf rund 64 Mio. Euro, das sind 6 Prozentmehr als 2023.Die Stadt und das Gemeinwohl profitieren von den Abgaben der städtischen LOTTOHamburg GmbH: Die Abführung in Höhe von rund 64 Millionen setzt sich zusammenaus 31,6 Mio. Euro Lotteriesteuer und 30,4 Mio. Euro Konzessionsabgabe, die inden Hamburger Haushalt fließen, sowie knapp 2 Mio. Euro Zweckabgaben anDestinatäre aus den Bereichen Wohlfahrt, Sport, Denkmalschutz sowie Natur- undKatastrophenschutz.Das Jahresergebnis nach Ertragssteuern lag 2024 bei 1,6 Mio. Euro, im Vorjahr2023 waren es knapp 1 Mio. Euro. Dieser Überschuss wurde auch 2025 nur teilweisean die Gesellschafterin, die Freie und Hansestadt Hamburg, ausgeschüttet.LOTTO 6aus49 und Eurojackpot bleiben die beliebtesten LotterienDie besonders beliebten und umsatzstarken Lotterien LOTTO 6aus49 und Eurojackpoterzielten 2024 in Summe steigende Umsätze aufgrund erhöhter Jackpot-Aufkommenbeim Eurojackpot wie auch aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der 2022eingeführten zusätzlichen Dienstagsziehung des Eurojackpot. Zum Teil geht dieszu Lasten anderer Lotterien. Denn bei LOTTO 6aus49 lagen die Spieleinsätze rund10% unter dem Vorjahreswert, während sie beim Eurojackpot 42% über dem Vorjahr