LOTTO Hamburg veröffentlicht erfreulichen Jahresabschluss für 2024
Steigerung der Hamburger Spieleinsätze um 6 Prozent auf rund 183 Millionen Euro (FOTO)
- 89 Mio. Euro Gewinnausschüttung für Spielteilnehmende in Hamburg
- 27 Hochgewinne, davon sechs Hamburger Neu-Millionäre
- Rund 64 Mio. Euro für das Gemeinwohl in der Hansestadt
Mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Jahr 2024 zieht LOTTO
Hamburg eine positive Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr. An die Hamburger
Gewinnerinnen und Gewinner konnten Spielgewinne in Höhe von insgesamt 89,4 Mio.
Euro ausgeschüttet werden. Dank der Steigerung der Spieleinsätze um 6 Prozent,
konnte LOTTO Hamburg auch die Beiträge für das Gemeinwohl in Hamburg auf 64 Mio.
Euro steigern.
Die vereinnahmten Spieleinsätze der Landeslotteriegesellschaft lagen 2024 bei
insgesamt 182,8 Mio. Euro und sind damit um 10,7 Mio. Euro (+ 6%) gegenüber dem
Vorjahresergebnis von 172,1 Mio. Euro gestiegen.
Die Geschäftsführer der LOTTO Hamburg GmbH, Michael Heinrich und Torsten
Meinberg, führen dieses positive Ergebnis vor allem auf das gute Abschneiden der
europäischen Lotterie Eurojackpot zurück: "Durch den 2022 eingeführten zweiten
Eurojackpot-Ziehungstag am Dienstag und eine außergewöhnlich gute
Jackpot-Entwicklung sind die Eurojackpot-Spieleinsätze im vergangenen Jahr um 42
Prozent auf 63,9 Mio. Euro gestiegen. Ein beeindruckender Erfolg."
Die Stadt profitiert vom positiven Ergebnis ihrer Lotterien.
Die Lotteriesteuer und Konzessionsabgaben stiegen 2024 dank der insgesamt guten
Umsatz-Entwicklung um 3,5 Mio. Euro auf rund 64 Mio. Euro, das sind 6 Prozent
mehr als 2023.
Die Stadt und das Gemeinwohl profitieren von den Abgaben der städtischen LOTTO
Hamburg GmbH: Die Abführung in Höhe von rund 64 Millionen setzt sich zusammen
aus 31,6 Mio. Euro Lotteriesteuer und 30,4 Mio. Euro Konzessionsabgabe, die in
den Hamburger Haushalt fließen, sowie knapp 2 Mio. Euro Zweckabgaben an
Destinatäre aus den Bereichen Wohlfahrt, Sport, Denkmalschutz sowie Natur- und
Katastrophenschutz.
Das Jahresergebnis nach Ertragssteuern lag 2024 bei 1,6 Mio. Euro, im Vorjahr
2023 waren es knapp 1 Mio. Euro. Dieser Überschuss wurde auch 2025 nur teilweise
an die Gesellschafterin, die Freie und Hansestadt Hamburg, ausgeschüttet.
LOTTO 6aus49 und Eurojackpot bleiben die beliebtesten Lotterien
Die besonders beliebten und umsatzstarken Lotterien LOTTO 6aus49 und Eurojackpot
erzielten 2024 in Summe steigende Umsätze aufgrund erhöhter Jackpot-Aufkommen
beim Eurojackpot wie auch aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der 2022
eingeführten zusätzlichen Dienstagsziehung des Eurojackpot. Zum Teil geht dies
zu Lasten anderer Lotterien. Denn bei LOTTO 6aus49 lagen die Spieleinsätze rund
10% unter dem Vorjahreswert, während sie beim Eurojackpot 42% über dem Vorjahr
