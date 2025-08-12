Steigerung der Hamburger Spieleinsätze um 6 Prozent auf rund 183 Millionen Euro (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTOTO AktievorwärtsNachrichten zu TOTO

    Hamburg (ots) -

    - 89 Mio. Euro Gewinnausschüttung für Spielteilnehmende in Hamburg
    - 27 Hochgewinne, davon sechs Hamburger Neu-Millionäre
    - Rund 64 Mio. Euro für das Gemeinwohl in der Hansestadt

    Mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Jahr 2024 zieht LOTTO
    Hamburg eine positive Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr. An die Hamburger
    Gewinnerinnen und Gewinner konnten Spielgewinne in Höhe von insgesamt 89,4 Mio.
    Euro ausgeschüttet werden. Dank der Steigerung der Spieleinsätze um 6 Prozent,
    konnte LOTTO Hamburg auch die Beiträge für das Gemeinwohl in Hamburg auf 64 Mio.
    Euro steigern.

    Die vereinnahmten Spieleinsätze der Landeslotteriegesellschaft lagen 2024 bei
    insgesamt 182,8 Mio. Euro und sind damit um 10,7 Mio. Euro (+ 6%) gegenüber dem
    Vorjahresergebnis von 172,1 Mio. Euro gestiegen.

    Die Geschäftsführer der LOTTO Hamburg GmbH, Michael Heinrich und Torsten
    Meinberg, führen dieses positive Ergebnis vor allem auf das gute Abschneiden der
    europäischen Lotterie Eurojackpot zurück: "Durch den 2022 eingeführten zweiten
    Eurojackpot-Ziehungstag am Dienstag und eine außergewöhnlich gute
    Jackpot-Entwicklung sind die Eurojackpot-Spieleinsätze im vergangenen Jahr um 42
    Prozent auf 63,9 Mio. Euro gestiegen. Ein beeindruckender Erfolg."

    Die Stadt profitiert vom positiven Ergebnis ihrer Lotterien.

    Die Lotteriesteuer und Konzessionsabgaben stiegen 2024 dank der insgesamt guten
    Umsatz-Entwicklung um 3,5 Mio. Euro auf rund 64 Mio. Euro, das sind 6 Prozent
    mehr als 2023.

    Die Stadt und das Gemeinwohl profitieren von den Abgaben der städtischen LOTTO
    Hamburg GmbH: Die Abführung in Höhe von rund 64 Millionen setzt sich zusammen
    aus 31,6 Mio. Euro Lotteriesteuer und 30,4 Mio. Euro Konzessionsabgabe, die in
    den Hamburger Haushalt fließen, sowie knapp 2 Mio. Euro Zweckabgaben an
    Destinatäre aus den Bereichen Wohlfahrt, Sport, Denkmalschutz sowie Natur- und
    Katastrophenschutz.

    Das Jahresergebnis nach Ertragssteuern lag 2024 bei 1,6 Mio. Euro, im Vorjahr
    2023 waren es knapp 1 Mio. Euro. Dieser Überschuss wurde auch 2025 nur teilweise
    an die Gesellschafterin, die Freie und Hansestadt Hamburg, ausgeschüttet.

    LOTTO 6aus49 und Eurojackpot bleiben die beliebtesten Lotterien

    Die besonders beliebten und umsatzstarken Lotterien LOTTO 6aus49 und Eurojackpot
    erzielten 2024 in Summe steigende Umsätze aufgrund erhöhter Jackpot-Aufkommen
    beim Eurojackpot wie auch aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der 2022
    eingeführten zusätzlichen Dienstagsziehung des Eurojackpot. Zum Teil geht dies
    zu Lasten anderer Lotterien. Denn bei LOTTO 6aus49 lagen die Spieleinsätze rund
    10% unter dem Vorjahreswert, während sie beim Eurojackpot 42% über dem Vorjahr
