    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNu Holdings Limited Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Nu Holdings Limited Registered (A)

    Wirtschaft

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Inflationsrate bleibt bei 2,7 Prozent - Kerninflation steigt

    Wirtschaft - US-Inflationsrate bleibt bei 2,7 Prozent - Kerninflation steigt
    Foto: Preise für Sprite und Dr. Pepper Cola in einem US-Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die allgemeine Inflationsrate in den USA ist zuletzt stabil geblieben. Im Juli verteuerten sich die Preise in den Vereinigten Staaten gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent, wie die zuständige Statistikbehörde am Dienstag mitteilte. Gegenüber dem Vormonat legten die Preise um 0,2 Prozent zu.

    Im Juni waren die Verbraucherpreise um 2,7 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Die oft als "Kerninflation" bezeichnete Teuerung ohne Energie und Nahrungsmittel lag im Juli bei 3,1 Prozent, nach 2,9 Prozent im Vormonat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Long
    206,55€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    235,59€
    Basispreis
    1,18
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Energiepreise sanken im Jahresvergleich um 1,6 Prozent, nach einem Rückgang um 0,8 Prozent im Vormonat. Nahrungsmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 2,9 Prozent (Juni: 3,0 Prozent).

    Anleger schauen in der Regel mit Argusaugen auf die US-Inflation, da sinkende Teuerungsraten die Notenbank Fed animieren können, die Leitzinsen zu senken. Hohe Zinsen gelten als Gift für die Börse wie auch für den Immobilienmarkt, unter anderem weil das Bankkonto als Anlagealternative attraktiv bleibt. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump dürfte vielen Experten zufolge zu steigenden Preisen führen.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nu Holdings Limited Registered (A) - A3C82G - KYG6683N1034

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nu Holdings Limited Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft US-Inflationsrate bleibt bei 2,7 Prozent - Kerninflation steigt Die allgemeine Inflationsrate in den USA ist zuletzt stabil geblieben. Im Juli verteuerten sich die Preise in den Vereinigten Staaten gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent, wie die zuständige Statistikbehörde am …