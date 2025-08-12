Grünes Licht für die Fed: US-Inflation steigt langsamer als erwartet

Der US-Verbraucherpreisindex CPI ist im Juli um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, laut dem US-Arbeitsministerium. Dies lag unter der Prognose von 2,8 Prozent, die von Experten vorab erwartet wurde. Im Juni hatte die Inflation ebenfalls bei 2,7 Prozent gelegen. Der Kern-CPI, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, legte um 3,1 Prozent zu, was leicht über der Schätzung von 3 Prozent lag.

Diese Daten könnten für die US-Notenbank von Bedeutung sein, da Anleger auf Hinweise hoffen, wie die Fed mit den kurzfristigen Zinsen verfahren wird. Der S&P 500 bewegt sich derzeit nahe eines Allzeithochs. Inmitten dieser Marktbedingungen erklärte Präsident Donald Trump, dass die geplanten höheren Zölle auf chinesische Waren für 90 Tage pausiert werden.

Die S&P Futures kletterten mit der Bekanntgabe um 0,5 Prozent nach oben. Der Dow-Jones-Future legte im gleichen Verhältnis zu.

Anleger setzen zunehmend auf eine mögliche Zinssenkung, um die negativen Auswirkungen der Zölle abzufedern. Doch Experten warnen, dass es noch zu früh sei, solche Annahmen zu treffen, da unklar bleibe, wie stark und wie lange die Zölle die Wirtschaft beeinflussen werden. Am Donnerstag wird der Produzentenpreisindex erwartet, der weitere Hinweise auf die Inflation bieten dürfte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



