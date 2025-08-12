    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Märkte drehen ins Plus

    1897 Aufrufe 1897 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grünes Licht für die Fed: US-Inflation steigt langsamer als erwartet

    Die befürchtete Inflationswelle im Juli blieb aus, jedoch zeigen sich erste Anzeichen dafür, dass höhere Zölle langsam ihre Wirkung auf die Preise entfalten. Die US-Aktienfutures reagieren mit Gewinnen auf die Zahlen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflationswelle im Juli blieb aus, Zölle wirken langsam.
    • CPI stieg um 2,7%, Kern-CPI bei 3,1% über Schätzung.
    • Anleger hoffen auf Zinssenkungen, Experten warnen vor Frühzeit.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Märkte drehen ins Plus - Grünes Licht für die Fed: US-Inflation steigt langsamer als erwartet
    Foto: Richard B. Levine - Sipa USA

    Der US-Verbraucherpreisindex CPI ist im Juli um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, laut dem US-Arbeitsministerium. Dies lag unter der Prognose von 2,8 Prozent, die von Experten vorab erwartet wurde. Im Juni hatte die Inflation ebenfalls bei 2,7 Prozent gelegen. Der Kern-CPI, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, legte um 3,1 Prozent zu, was leicht über der Schätzung von 3 Prozent lag.

    Diese Daten könnten für die US-Notenbank von Bedeutung sein, da Anleger auf Hinweise hoffen, wie die Fed mit den kurzfristigen Zinsen verfahren wird. Der S&P 500 bewegt sich derzeit nahe eines Allzeithochs. Inmitten dieser Marktbedingungen erklärte Präsident Donald Trump, dass die geplanten höheren Zölle auf chinesische Waren für 90 Tage pausiert werden.

    Die S&P Futures kletterten mit der Bekanntgabe um 0,5 Prozent nach oben. Der Dow-Jones-Future legte im gleichen Verhältnis zu.

    Anleger setzen zunehmend auf eine mögliche Zinssenkung, um die negativen Auswirkungen der Zölle abzufedern. Doch Experten warnen, dass es noch zu früh sei, solche Annahmen zu treffen, da unklar bleibe, wie stark und wie lange die Zölle die Wirtschaft beeinflussen werden. Am Donnerstag wird der Produzentenpreisindex erwartet, der weitere Hinweise auf die Inflation bieten dürfte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6720,43Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer
    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Märkte drehen ins Plus Grünes Licht für die Fed: US-Inflation steigt langsamer als erwartet Die befürchtete Inflationswelle im Juli blieb aus, jedoch zeigen sich erste Anzeichen dafür, dass höhere Zölle langsam ihre Wirkung auf die Preise entfalten. Die US-Aktienfutures reagieren mit Gewinnen auf die Zahlen.