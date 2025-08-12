    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Gewinne - Inflationsdaten stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen steigen voraussichtlich am Dienstag an.
    • Dow Jones +0,4%, Nasdaq 100 +0,6% erwartet.
    • Intel und On Holding stark, Celanese enttäuscht.
    Aktien New York Ausblick - Gewinne - Inflationsdaten stützen
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem verhaltenen Wochenauftakt dürften die US-Börsen am Dienstag zulegen. Aktuelle Verbraucherpreisdaten stützten die Kurse.

    Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 44.130 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,6 Prozent im Plus erwartet und dürfte damit einmal mehr auf Rekordjagd gehen.

    Verglichen mit dem preistreibenden Potenzial der US-Zollpolitik sei die Inflation auch im Juli verhalten geblieben, schrieb Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Der Preisanstieg sei in der Summe sogar schwächer als im Juni gewesen.

    Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Intel im vorbörslichen US-Handel um knapp fünf Prozent an. Wenige Tage nachdem Donald Trump einen Chefwechsel bei dem kriselnden Chipkonzern gefordert hat, schlägt der US-Präsident versöhnliche Töne an. Der Erfolg und der Aufstieg von Intel-Chef Lip-Bu Tan seien eine "tolle Geschichte", schrieb Trump nun auf seiner Plattform Truth Social nach einem Treffen mit dem Manager.

    Die in New York gelisteten Anteilsscheine von On Holding schnellten im vorbörslichen Geschäft gar um fast 14 Prozent nach oben. Das Sportbekleidungsunternehmen hatte dank einer starken Nachfrage überraschend gute Quartalszahlen präsentiert und seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr angehoben.

    Die Papiere von Celanese aber sackten vorbörslich um mehr als 13 Prozent ab. Der Chemiekonzern hatte eine enttäuschende Gewinnprognose für das dritte Quartal vorgelegt. Das Management rechnet für die zweite Jahreshälfte mit einer Abschwächung der Nachfrage in den meisten wichtigen Endmärkten./la/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,27 % und einem Kurs von 34,62 auf Tradegate (12. August 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +7,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 79,24 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,222USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von +15,80 %/+37,86 % bedeutet.




    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
