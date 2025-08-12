Nvidia hat sich von einem Chiphersteller fÃ¼r Videospiele zur dominierenden Aktie im S&P500 entwickelt. Das Unternehmen ist aktuell der grÃ¶ÃŸte Einzelwert im S&P 500 mit einer Gewichtung von rund 8 %. Dieser Rekordwert Ã¼bertrifft sogar historische Schwergewichte wie Apple oder IBM zu ihren Hochzeiten. Daniel gibt einen Ausblick auf unser Webinar um 18.00 Uhr â€“ Anmeldung hier. ..

90 Tage â€“ wieder mal tritt eine Zollpause in Kraft, womit das Thema weiter im Hintergrund schwelt und die Anleger genauso schlau wie vorher sind. Dass sich China und die USA nicht bis heute auf einen Deal verstÃ¤ndigen wÃ¼rden, ist keine Ãœberraschung. Dass ab heute allerdings die ZÃ¶lle von Ã¼ber 100 Prozent in beide Richtungen nicht gelten, sorgt an der BÃ¶rse zumindest mal fÃ¼r Erleichterung. Im DAX reicht es fÃ¼r ein kleines Plus zur ErÃ¶ffnung, der nÃ¤chste Impuls kÃ¶nnte von den Inflationsdaten aus den USA heute Nachmittag kommen.

Wir stellen den Marktkommentar von JÃ¼rgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Der Markt erwartet hier einen weiteren kleinen Anstieg von 2,7 auf 2,8 Prozent. Kommen die Daten auf diesem Niveau rein, dÃ¼rfte sich an der Erwartung einer nÃ¤chsten Zinssenkung der Fed im September nicht viel Ã¤ndern. Diese liegt aktuell zwischen 80 und 90 Prozent. Ist der Preisdruck allerdings deutlich stÃ¤rker als erwartet, dÃ¼rfte der Aktienmarkt wieder den RÃ¼ckwÃ¤rtsgang einlegen. AusschlÃ¤ge in der Inflation nach unten sollten dagegen nur zur Kenntnis genommen werden. Das Risiko fÃ¼r den heutigen Nachmittag liegt damit eher auf der Unterseite.

Die BÃ¶rsenwoche bleibt darÃ¼ber hinaus politisch geprÃ¤gt, mit dem fÃ¼r Freitag anstehenden Treffen zwischen den beiden PrÃ¤sidenten Trump und Putin. Hier bleibt die entscheidende Frage Ã¼ber Krieg und Frieden, mit welchen PlÃ¤nen fÃ¼r eine Zukunft die Ukraine, aber auch die EuropÃ¤er leben kÃ¶nnten. Hier liegen die Anschauungen aller Beteiligten noch weit auseinander, sodass eine nachhaltige Waffenruhe zum jetzigen Zeitpunkt eher Wunschdenken bleiben dÃ¼rfte.