    Besonders beachtet!

    SAP - Aktie crasht - 12.08.2025

    Am 12.08.2025 ist die SAP Aktie, bisher, um -4,68 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

    SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.08.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von -4,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SAP mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,97 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +1,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,23 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,07 % geändert.

    SAP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,16 %
    1 Monat -3,61 %
    3 Monate -5,97 %
    1 Jahr +30,31 %

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 289,93 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 12.08. - FTSE Athex 20 stark +1,96 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Dax rutscht am Mittag ins Minus - ZEW-Index verunsichert Anleger


    Der Dax ist am Dienstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 23.970 Punkten berechnet, rund 0,5 Prozent unter …

    Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach


    Das mit Abstand wertvollste deutsche Börsenunternehmen SAP kann dem Dax als Schwergewicht keine positiven Impulse mehr geben. Im Juli schon wurde ein kurzfristiger Abwärtstrend eingeläutet, der am Dienstag mit einem Abschlag von 3,5 Prozent …

    SAP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -4,69 %
    +1,40 %
    -2,29 %
    -5,64 %
    +30,49 %
    +169,44 %
    +83,28 %
    +287,55 %
    +587,59 %
