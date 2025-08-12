Rheinmetall – was nun ?

Rheinmetall ist als Rüstungskonzern ein klassischer „Profiteur“ der aktuellen geopolitischen Lage. Die Aktie reagiert sehr sensibel auf politische Entwicklungen. Ein geplantes Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin hat die Aktie zuletzt unter Druck gesetzt, da die Hoffnung auf eine Deeskalation des Krieges in der Ukraine zu Unsicherheiten bei den Anlegern führt. Die Aussicht auf ein Ende des Konflikts würde die Nachfrage nach Rüstungsgütern dämpfen, was den Aktienkurs belasten könnte.

90 Tage – wieder mal tritt eine Zollpause in Kraft, womit das Thema weiter im Hintergrund schwelt und die Anleger genauso schlau wie vorher sind. Dass sich China und die USA nicht bis heute auf einen Deal verständigen würden, ist keine Überraschung. Dass ab heute allerdings die Zölle von über 100 Prozent in beide Richtungen nicht gelten, sorgt an der Börse zumindest mal für Erleichterung. Im DAX reicht es für ein kleines Plus zur Eröffnung, der nächste Impuls könnte von den Inflationsdaten aus den USA heute Nachmittag kommen.

Der Markt erwartet hier einen weiteren kleinen Anstieg von 2,7 auf 2,8 Prozent. Kommen die Daten auf diesem Niveau rein, dürfte sich an der Erwartung einer nächsten Zinssenkung der Fed im September nicht viel ändern. Diese liegt aktuell zwischen 80 und 90 Prozent. Ist der Preisdruck allerdings deutlich stärker als erwartet, dürfte der Aktienmarkt wieder den Rückwärtsgang einlegen. Ausschläge in der Inflation nach unten sollten dagegen nur zur Kenntnis genommen werden. Das Risiko für den heutigen Nachmittag liegt damit eher auf der Unterseite.

Die Börsenwoche bleibt darüber hinaus politisch geprägt, mit dem für Freitag anstehenden Treffen zwischen den beiden Präsidenten Trump und Putin. Hier bleibt die entscheidende Frage über Krieg und Frieden, mit welchen Plänen für eine Zukunft die Ukraine, aber auch die Europäer leben könnten. Hier liegen die Anschauungen aller Beteiligten noch weit auseinander, sodass eine nachhaltige Waffenruhe zum jetzigen Zeitpunkt eher Wunschdenken bleiben dürfte.