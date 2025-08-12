Potenzial für eine neue Multi-Millionen-Unzen Goldlagerstätte

Im Bohrloch DDRCRG-25-006 wurden ab Oberfläche 166 Meter mit durchschnittlich 1,14 Gramm Gold pro Tonne (g/t) gefunden, darin enthalten sind 8 Meter mit 4,86 g/t Gold ab der Oberfläche. Im Bohrloch DDRCRG-25-004 wurden 239,9 Meter mit 0,60 g/t Gold entdeckt, davon 20 Meter mit 1,02 g/t (ab Oberfläche), 18 Meter mit 1,36 g/t (ab 100 m Tiefe) und 14,1 Meter mit 1,06 g/t (ab 138,8 m Tiefe). Das Unternehmen hat 2025 bereits 22.677 Meter in 62 Bohrlöchern gebohrt; die Ergebnisse von 48 Bohrlöchern stehen noch aus.

Sitka Gold (TSX-V:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITKF ) weitet den Fußabdruck seiner Gold-Entdeckung „Rhosgobel“ auf dem Clear CreekComplex des RC-Goldprojekts im Yukon in rasantem Tempo weiter aus. In 16 von 22 Bohrlöchern, die inzwischen über eine Streichlänge von etwa 900 Metern entlang der 2,0 km x 1,5 km großen Gold-in-Boden-Anomalie abgeschlossen wurden, wurde sichtbares Gold beobachtet. Beide heute veröffentlichten Bohrungen DDRCRG-25-006 und DDRCRG-25-004 lieferten erneut Goldgehalte von mehr als 100 Gramm-Metern (Goldgehalt x Länge). Damit liegen alle sechs bisher veröffentlichten Bohrungen von Rhosgobel über dieser Marke, während aktuell noch weitere 16 Bohrergebnisse von Rhosgobel ausstehen.

Abbildung 1: Ein Lageplan der Rhosgobel-Intrusion mit den Bohrungen für 2025. Das Ziel wird durch eine große 2,0 km x 1,5 km große Gold-in-Boden-Anomalie gestützt, die den zentralen Teil der Intrusion abdeckt. Die gelben Sterne markieren jeweils sichtbares Gold in Bohrlöchern.

Rhosgobel – größte Intrusion im Clear Creek Complex

Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold, kommentierte: „Rhosgobel, ist die größte Intrusion innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex. Unsere Bohrungen dort bestätigen weiterhin, dass wir eine sehr bedeutende Goldentdeckung gemacht haben. Wir befinden uns noch in einer frühen Phase der Bohrungen in Rhosgobel, haben jedoch bereits mehrere Vorkommen von sichtbarem Gold in mehreren Bohrlöchern entlang eines 900 Meter langen Abschnitts der interpretierten Zone beobachtet, wobei die ersten sechs Diamantbohrlöcher, die jemals an diesem Ziel gebohrt wurden, alle Abschnitte mit mehr als 100 Gramm pro Meter (g/t*m) Gold ergaben.

Das Potenzial der Rhosgobel-Intrusion, eine große Goldlagerstätte mit mehreren Millionen Unzen zu beherbergen, die mit anderen bekannten Lagerstätten im Tombstone-Goldgürtel vergleichbar ist, wird durch diese jüngsten Ergebnisse immer deutlicher. Die Goldvorkommen des RC Gold-Projekts wachsen rasch, angetrieben durch unsere jüngste Entdeckung in Rhosgobel sowie unsere bekannten Lagerstätten in Blackjack und Eiger, die beide noch für Erweiterungen offen sind.

Zusätzliche Bohrziele und großes Flächenpotenzial

Mit fortgeschrittenen Bohrzielen in Saddle, Pukelman-Contact und Bear Paw Breccia sowie einer starken Pipeline zusätzlicher Ziele und dem Potenzial für Neuanlagen auf unserem 431 Quadratkilometer großen, über Straßen erreichbaren Claim-Block ist das Potenzial für weiteres Ressourcenwachstum bei RC Gold erheblich.“

Abbildung 2: Querschnitt der Bohrlöcher DDRCRG-25-003 und 004. Die Analyseergebnisse zeigen starke Goldwerte, die in Bohrloch 004 mit durchschnittlich 1,02 g/t Gold über 20,1 m ab der Oberfläche innerhalb des breiteren Abschnitts mit einem Gehalt von 0,6 g/t Gold über 238,0 m ab der Oberfläche durchschnitten wurden.

Abbildung 3: Querschnitt der Bohrlöcher DDRCRG-25-005, 006 und 011 mit einer Goldmineralisierung von >1 g/t ab der Oberfläche. Alle Bohrlöcher durchschnitten eine ähnliche Mineralisierung, wobei die hervorstechenden Untersuchungsergebnisse für Bohrloch 006 1,14 g/t Gold auf 166,0 m einschließlich 8,0 m mit 4,86 g/t Gold ab der Oberfläche ergaben.

Abbildung 4: Ein Lageplan des Clear Creek Intrusive Complex (CCIC) mit den aktualisierten Ressourcengebieten bei Blackjack und Eiger sowie den sechs zusätzlichen Gebieten mit Bohrzielen, die durch die mauvefarbenen schraffierten Bereiche gekennzeichnet sind. Die Karte hebt die zahlreichen Bohrziele hervor, die Sitka innerhalb des CCIC abgegrenzt hat.

Fazit:

Angesichts der schnellen Fortschritte auf dem Ziel Rhosgobel hat Cor Coe, der CEO von Sitka Gold, daran erinnert, dass Rhosgobel die größte Intrusion auf dem Clear Creek Complex ist, größer Blackjack und Eiger, die zusammen bekanntlich die erste Goldressource von Sitka Gold enthalten. Hinzu kommt, dass das Tempo der Exploration auf Rhosgobel viel höher ist als in der Frühzeit der Blackjack Entdeckung. Das liegt zum einen daran, dass Sitka finanziell heute viel besser ausgestattet ist, hat aber auch damit zu tun, dass das Unternehmen gezielt seine Erfahrung aus der Erkundung von Blackjack auf Rhosgobel übertragen kann. Bei Blackjack haben die Geologen gelernt, sichtbares Gold als Vorbote guter Bohrergebnissen zu lesen: Auf Rhosgobel wurde bisher in 16 Bohrungen von 22 Bohrungen sichtbares Gold gefunden. Außerdem weiß man aufgrund von Blackjack, dass die Intrusionen auf dem Clear Creek Complex lange kontinuierliche Vererzungszonen aufweisen können: Bei Rhosgobel wurde daher von Beginn an tiefer gebohrt, regelmäßig 150 bis 230 m tief. Bisher liegen alle veröffentlichten sechs Bohrergebnisse über der Marke von 100 Gramm-Metern. Die Kontinuität und Länge der mineralisierten Abschnitte – auch das hat Blackjack gezeigt – wirkt später extrem effizient bei der Berechnung einer Ressource, weil wenige Bohrlöcher potenziell ein großes Volumen definieren können. Daher ist die These, dass Rhosgobel das Potenzial für eine neue Multi-Millionen-Unzen Goldlagerstätte hat, bestens begründet. Gut möglich, dass Rhosgobel sogar zum neuen Flaggschiff des Clear Creek Complex wird. Unterdessen gehen aber auch die Entdeckungen bei Blackjack und auf anderen Zielen des Clear Creek Complex weiter.





Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.