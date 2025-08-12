ROUNDUP
Hannover Rück hält trotz Preisrückgang an Zielen fest - Aktie sackt ab
- Hannover Rück verzeichnet Preisrückgang von 2,9%.
- Gewinn im Q2 steigt um 38% auf 833 Millionen Euro.
- Aktienkurs fällt um 2,2% trotz Rekordgewinnprognose.
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Hannover Rück muss wie Weltmarktführer Munich Re nach Jahren voller Preiserhöhungen mit weniger auskommen. Bei der jüngsten Vertragserneuerung im Geschäft mit Erstversicherern sanken die Preise bereinigt um Inflation und veränderte Risiken um fast drei Prozent. Dennoch sieht der neue Vorstandschef Clemens Jungsthöfel die Hannover Rück in diesem Jahr weiter auf Kurs zu einem Rekordgewinn von rund 2,4 Milliarden Euro.
An der Börse überwog jedoch die Enttäuschung: Die Hannover-Rück-Aktie gehörte am Nachmittag mit einem Kursverlust von 2,2 Prozent zu den größten Verlierern im Dax . Die Gewinne im laufenden Jahr schrumpften auf nur noch 7,5 Prozent.
Für Analyst Mandeep Jagpal von der kanadischen Bank RBC ist der Kursrückgang keine Überraschung: So würden die Hannover-Rück-Aktien im Vergleich zu anderen Branchenwerten immer noch mit einem deutlichen Aufschlag gehandelt, schrieb er am Morgen.
Im zweiten Quartal steigerte die Hannover Rück ihren Gewinn im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 833 Millionen Euro und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Nach dem ersten Halbjahr steht damit ein Gewinn von rund 1,3 Milliarden Euro in den Büchern, obwohl die Hannover Rück im ersten Jahresviertel mehr als 600 Millionen Euro für die Schäden durch die verheerenden Waldbrände in Los Angeles zurückgelegt hatte.
Allerdings profitierte der Konzern von günstigen Währungseffekten zwischen Euro und Dollar sowie einer geringeren Steuerlast. Vor Zinsen und Steuern fiel das Ergebnis etwas schwächer aus als erwartet. Branchenexperte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies zeigte sich besonders von der Lebensrückversicherung enttäuscht - zumal die Hannover Rück in diesem Segment nicht zum ersten Mal die Erwartungen verfehlt habe.
Im Schaden- und Unfallgeschäft verbuchte die Hannover Rück im zweiten Quartal Großschäden von lediglich 211 Millionen Euro. Wegen der hohen Belastung durch die Kalifornien-Feuer im ersten Jahresviertel summieren sich die gesamten Großschäden des ersten Halbjahres bei dem Konzern jedoch auf 976 Millionen Euro und liegen damit immer noch über dem Budget von 935 Millionen, das der Vorstand eigentlich für die ersten sechs Monate veranschlagt hatte.
Neben den Waldbränden im ersten Quartal kamen das Unternehmen der Brand einer Öl-Raffinerie im US-Bundesstaat Texas, das Erdbeben in Myanmar sowie Tornados im Mittleren Westen der USA mit zusammen 185 Millionen Euro teuer zu stehen.
Trotz Naturkatastrophen scheinen die Jahre vorerst vorbei, in denen Unternehmen wie Munich Re, Swiss Re und Hannover Rück von Erstversicherern wie Allianz und Generali immer höhere Preise für die Übernahme von Risiken verlangen konnten.
Bei der Neuverhandlung von Verträgen zum 1. Juni und 1. Juli sanken die erzielten Preise der Hannover Rück um 2,9 Prozent, wenn man Inflation und veränderte Risiken herausrechnet. Die Hannover Rück fuhr ihr Geschäft deshalb um 2,1 Prozent zurück. Zu diesen Terminen werden traditionell Teile des Nordamerikageschäfts erneuert, darunter besonders Naturkatastrophenrisiken. Außerdem steht Geschäft aus Australien und Neuseeland sowie im Bereich Kredit und Kaution zur Neuverhandlung an.
"Die Preise und Konditionen am Markt für Rückversicherung befinden sich nach wie vor auf einem auskömmlichen Niveau", sagte Jungsthöfel, der im April vom Finanzchef zum Vorstandvorsitzenden aufgestiegen war. So hatten die Rückversicherer in den vergangenen Jahren teils so kräftig an der Preisschraube gedreht, dass sich Erstversicherer entschieden, mehr Risiken in den eigenen Büchern zu behalten.
Der neue Finanzvorstand Christian Hermelingmeier sprach in einer Telefonkonferenz von weiter sehr attraktiven Preisen für Rückversicherer. Rechne man die Vertragserneuerungen seit dem 1. Januar zusammen, liege der Preisrückgang bei der Hannover Rück bei etwas über zwei Prozent.
Munich-Re-Chef Joachim Wenning hatte für den Weltmarktführer bereinigt insgesamt sogar nur 1,2 Prozent niedrigere Preise gemeldet./stw/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 365,8 auf Tradegate (12. August 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -1,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,56 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 577,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -12,64 %/+17,07 % bedeutet.
"Zusammenfassung
Trotz der Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien erzielte die Hannover Rück robuste Ergebnisse im ersten Quartal und konnte weiterhin starke Anlagerenditen und ein hochwertiges Rentenportfolio vorweisen.
Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für einen Nettogewinn von 2,4 Milliarden Euro für 2024, was einem Gewinn pro Aktie von 20 Euro entspricht und die laufenden Sonderdividenden unterstützt.
Die Solvabilitätsquote der Hannover Rück ist mit 273 % weiterhin außergewöhnlich stark und liegt damit deutlich über dem Zielwert von 200 %. Dies unterstreicht die finanzielle Widerstandsfähigkeit des Unternehmens.
Während sich die Kapitalerträge aufgrund sinkender Zinsen in der Eurozone abschwächen könnten, dürften das Kerngeschäft der Rückversicherung und das USD-Engagement die anhaltende Rentabilität unterstützen."
"... Schwerpunkt auf Sach- und Unfallversicherungen (ca. 70 % der Rückversicherungseinnahmen im ersten Quartal) sowie Lebens- und Krankenversicherungen (knapp 30 % der gesamten Rückversicherungseinnahmen). Dank einer starken Anlagestrategie und eines erfahrenen Underwriting-Teams konnte der Rückversicherer zuletzt sehr gute Ergebnisse erzielen. Leider war Hannover den Waldbränden in Kalifornien ausgesetzt, was sich negativ auf die diesjährigen Ergebnisse auswirken wird. Der Rückversicherer hält jedoch an seiner Erwartung fest, in diesem Jahr einen Nettogewinn von 2,4 Mrd. EUR zu erwirtschaften."
"Ein Lichtblick in Hannovers Gewinn- und Verlustrechnung sind die ordentlichen Kapitalerträge. Da der Rückversicherer sein Anlageportfolio kontinuierlich investiert und reinvestiert, steigen die durchschnittlichen Renditen langsam an. Dies verhalf Hannover zu einem Kapitalertrag von 637 Mio. EUR – ein Anstieg von rund 15 % gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Wie Sie unten sehen können, liegt die durchschnittliche Kapitalrendite derzeit bei rund 3,5 % , und zwar nach Berücksichtigung der investitionsbezogenen Kosten. Die Rendite von 3,5 % im ersten Quartal übertrifft das Jahresziel des Unternehmens, einen ROI von 3,2 % zu erzielen."
"Wie Sie unten sehen können, sind 26 % des Anleihenportfolios in Wertpapiere mit einem AAA-Rating investiert, und etwa 75 % des Anleihenportfolios verfügen über ein Kreditrating von mindestens A."
"Trotz des schwieriger als erwartet ausgefallenen ersten Quartals bestätigt die Hannover Rück, dass sie dank einer niedrigen Schaden-Kosten-Quote von unter 88 % weiterhin mit einem Konzerngewinn von rund 2,4 Mrd. EUR für das Gesamtjahr rechnet. Die Ergebnisprognose geht von einem Gewinn je Aktie von rund 20 EUR aus und sollte dem Unternehmen die Möglichkeit geben, auch weiterhin Sonderdividenden auszuschütten."
Der Coup von Blackrock und Abu Dhabi
Der Vermögensverwalter und die staatliche Investmentgesellschaft von Abu Dhabi steigen ins Geschäft mit Rückversicherungen ein. Als Chairman fungiert ein alter Bekannter aus der Ölindustrie.
https://www.finews.ch/news/finanzplatz/67559-reinsurance-blackrock-abu-dhabi-ihc-middle-east-finance
"Meine Einschätzung
Die Großschadenereignisse haben das Quartalsergebnis etwas verhagelt, aber das war zu erwarten, da auch die Wettbewerber mit diesen Belastungen zu kämpfen hatten. Dass bei den Erneuerungen keine deutlichen Prämiensteigerungen zu verzeichnen sind, unterstreicht die Erwartung des Managements, dass es sich bei den Großschadenereignissen des 1. Quartals um einmalige Ausreißer handelt; ansonsten wären die Prognosen wohl kaum bestätigt worden.
Grundsätzlich steigt angesichts zunehmender globaler Risiken, wie Naturkatastrophen und Pandemien, der Bedarf an Rückversicherungsschutz, da die Erstversicherer ihre Risiken verteilen wollen und müssen. Durch die breite geografische Aufstellung und das vielfältige Produktportfolio kann die Hannover Rück Risiken streuen und neue Märkte erschließen. Wie die jüngsten Quartalsergebnisse zeigen, können Großschäden durch Naturereignisse dabei die finanzielle Stabilität beeinträchtigen, denn obwohl solche Ereignisse einkalkuliert sind, können außergewöhnlich hohe Schadenssummen die Profitabilität dennoch negativ beeinflussen. Andererseits fließen diese Schadenssummen anschließend in die Kalkulation der Prämien für das nächste Jahr ein und erhöhen dort ggf. das Prämienaufkommen, während Großschadensereignisse eher selten mehrere Jahre in Folge auftreten. Die Hannover Rück hat hier in den letzten Jahren bewiesen, dass sie gut kalkuliert und das belegen die jeweiligen Jahresergebnisse eindrucksvoll.
Insgesamt ist die Hannover Rück aufgrund ihrer starken Marktposition, der diversifizierten Geschäftsstrategie und der Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, gut aufgestellt, um zukünftige Herausforderungen zu meistern und Chancen zu nutzen. Als drittgrößter Rückversicherungskonzern der Welt kann sie dabei Größenvorteile realisieren und vergleichsweise stabile Prämieneinnahmen – und Gewinne – generieren. Ein echter Dauerbrenner und inzwischen eine meiner größten Positionen im Depot."