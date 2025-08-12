    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnaus Tabbert AktievorwärtsNachrichten zu Knaus Tabbert

    Original-Research

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Kaufempfehlung für Knaus Tabbert AG bleibt bestehen.
    • Kursziel gesenkt auf EUR 27, vorher EUR 29.
    • Umsatzprognose 2025 bei ca. EUR 1 Mrd. bestätigt.
    Original-Research - Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...
    Foto: Knaus Tabbert AG

    ^
    Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH

    12.08.2025 / 15:24 CET/CEST
    Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
    The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

    Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG

    Company Name: Knaus Tabbert AG
    ISIN: DE000A2YN504

    Reason for the research: Sechsmonatsbericht
    Recommendation: Kaufen
    from: 12.08.2025
    Target price: EUR27
    Target price on sight of: 12 Monate
    Last rating change: -
    Analyst: Ellis Acklin

    First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 29,00 auf EUR 27,00.

    Zusammenfassung:
    Wie erwartet waren die Zahlen für Q2 rückläufig J/J, obwohl die Rentabilität einen sequenziellen Anstieg verzeichnete, da die Produktion in diesem Zeitraum wieder vollständig aufgenommen wurde. Eine dreimonatige Unterbrechung wirkte sich bis in den Januar hinein aus und beeinträchtigte die Ergebnisse des ersten Quartals. Darüber hinaus gewann die im ersten Quartal begonnene strategische Umstrukturierung im zweiten Quartal an Fahrt, was zu einem freien Cashflow von EUR56 Mio. für diesen Zeitraum führte. Das Management bestätigte die Umsatzprognose von rund EUR1 Mrd. für 2025, senkte jedoch das AEBITDA-Margenziel auf den unteren Bereich der bisherigen Spanne und strebt nun 5,0% bis 5,5% an (bisher: 5,0% bis 6,5%). Die Branche konzentriert sich nun auf den bevorstehenden Caravan Salon im September, um den allgemeinen Puls der Branche zu fühlen und ein besseres Bild von der Nachfrage zu erhalten, nachdem sie die letzten Quartale damit verbracht hat, sich an ein normalisiertes Marktumfeld anzupassen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung, senken jedoch das Kursziel auf EUR27 (vorher: EUR29), nachdem wir die Entwicklungen des zweiten Quartals in unsere Schätzung einbezogen haben (Aufwärtspotenzial: 103%).

    First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 29.00 to EUR 27.00.

    Abstract:
    As expected, Q2 numbers were down YoY, although profitability showed a sequential uptick with production fully back online for the period. Plus, the initial progress in the strategic overhaul seen in Q1 picked up steam in the June quarter leading to FCF generation of EUR56m for the period. Management confirmed the ~EUR1bn topline guide for 2025 but narrowed AEBITDA margin target to the lower end of the previous range now calling for 5.0% to 5.5% (old: 5.0% to 6.5%). The industry is now focused on the upcoming Caravan Salon in September to take the general pulse of the sector and get a better read on demand after having spent the past quarters adjusting to a normalised market environment. We stick to our Buy rating but lower the TP to EUR27 (old: EUR29) after factoring Q2 developments into FBe (upside: 103%).

    Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

    You can download the research here:
    https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b1cef33126e2d83c72e6398d2a5cf13c

    Contact for questions:
    First Berlin Equity Research GmbH
    Herr Gaurav Tiwari
    Tel.: +49 (0)30 809 39 686
    web: www.firstberlin.com
    E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

    The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
    Archive at www.eqs-news.com

    2182934 12.08.2025 CET/CEST

    °

    Knaus Tabbert

    +5,50 %
    +4,04 %
    +3,42 %
    -2,11 %
    -57,88 %
    -56,01 %
    -74,09 %
    ISIN:DE000A2YN504WKN:A2YN50

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knaus Tabbert Aktie

    Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,90 % und einem Kurs von 14,12 auf Tradegate (12. August 2025, 15:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knaus Tabbert Aktie um +4,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knaus Tabbert bezifferte sich zuletzt auf 147,36 Mio..

    Knaus Tabbert zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5200 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00Euro.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Knaus Tabbert - A2YN50 - DE000A2YN504

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Knaus Tabbert. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Original-Research Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ... ^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH 12.08.2025 / 15:24 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this …