Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

- Kaufempfehlung für Knaus Tabbert AG bleibt bestehen.
- Kursziel gesenkt auf EUR 27, vorher EUR 29.
- Umsatzprognose 2025 bei ca. EUR 1 Mrd. bestätigt.
Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH
12.08.2025 / 15:24 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG
Company Name: Knaus Tabbert AG
ISIN: DE000A2YN504
Reason for the research: Sechsmonatsbericht
Recommendation: Kaufen
from: 12.08.2025
Target price: EUR27
Target price on sight of: 12 Monate
Last rating change: -
Analyst: Ellis Acklin
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 29,00 auf EUR 27,00.
Zusammenfassung:
Wie erwartet waren die Zahlen für Q2 rückläufig J/J, obwohl die Rentabilität einen sequenziellen Anstieg verzeichnete, da die Produktion in diesem Zeitraum wieder vollständig aufgenommen wurde. Eine dreimonatige Unterbrechung wirkte sich bis in den Januar hinein aus und beeinträchtigte die Ergebnisse des ersten Quartals. Darüber hinaus gewann die im ersten Quartal begonnene strategische Umstrukturierung im zweiten Quartal an Fahrt, was zu einem freien Cashflow von EUR56 Mio. für diesen Zeitraum führte. Das Management bestätigte die Umsatzprognose von rund EUR1 Mrd. für 2025, senkte jedoch das AEBITDA-Margenziel auf den unteren Bereich der bisherigen Spanne und strebt nun 5,0% bis 5,5% an (bisher: 5,0% bis 6,5%). Die Branche konzentriert sich nun auf den bevorstehenden Caravan Salon im September, um den allgemeinen Puls der Branche zu fühlen und ein besseres Bild von der Nachfrage zu erhalten, nachdem sie die letzten Quartale damit verbracht hat, sich an ein normalisiertes Marktumfeld anzupassen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung, senken jedoch das Kursziel auf EUR27 (vorher: EUR29), nachdem wir die Entwicklungen des zweiten Quartals in unsere Schätzung einbezogen haben (Aufwärtspotenzial: 103%).
First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 29.00 to EUR 27.00.
Abstract:
As expected, Q2 numbers were down YoY, although profitability showed a sequential uptick with production fully back online for the period. Plus, the initial progress in the strategic overhaul seen in Q1 picked up steam in the June quarter leading to FCF generation of EUR56m for the period. Management confirmed the ~EUR1bn topline guide for 2025 but narrowed AEBITDA margin target to the lower end of the previous range now calling for 5.0% to 5.5% (old: 5.0% to 6.5%). The industry is now focused on the upcoming Caravan Salon in September to take the general pulse of the sector and get a better read on demand after having spent the past quarters adjusting to a normalised market environment. We stick to our Buy rating but lower the TP to EUR27 (old: EUR29) after factoring Q2 developments into FBe (upside: 103%).
You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b1cef33126e2d83c72e6398d2a5cf13c
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knaus Tabbert Aktie
Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,90 % und einem Kurs von 14,12 auf Tradegate (12. August 2025, 15:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knaus Tabbert Aktie um +4,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Knaus Tabbert bezifferte sich zuletzt auf 147,36 Mio..
Knaus Tabbert zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5200 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Knaus Tabbert - A2YN50 - DE000A2YN504
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Knaus Tabbert. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich überlege, hier einzusteigen. Divi 20 % ist doch sehr verlockend. Ist das noch aktuell?
Die 20 Mio Best-Ager im Best Germoney Ever dürften doch Caravans en Masse ordern, wo ist das Risiko?
Habe ich einen Denkfehler??
Bereinigtes EBITDA - Bereinigungen = EBITDA
EBITDA - Abschreibungen = EBIT
EBIT - Zinsen = EBT
EBT - Steuern = Gewinn
Es ist ein weiter Weg vom bereinigten EBITDA zum Nettogewinn, der vermutlich tiefrot sein dürfte. Am prpblemtischsten sin aber die Bereinigungen, weil niemand weiss, was bereinigt wurde und die Meldung (aus gutem Grund?) auch keinen Aufschluss darüber gibt. Insofern kann man sie in ihrer Aussagekraft in Bezig auf die tatsächliche Profitabilität auch getrost vergessen …
Gruss,
Weinberg