    UNTERNEHMEN vom 12.08.2025 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Rück trotz Preisrückgang auf Rekordkurs
    • Norma Group übertrifft Erwartungen, Aktie steigt stark
    • Mutares zurück in den schwarzen Zahlen, Umsatz steigt
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 12.08.2025 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Hannover Rück hält trotz Preisrückgang an Zielen fest - Aktie fällt

    HANNOVER - Der Rückversicherer Hannover Rück muss wie Weltmarktführer Munich Re nach Jahren voller Preiserhöhungen mit weniger auskommen. Bei der jüngsten Vertragserneuerung im Geschäft mit Erstversicherern sanken die Preise bereinigt um Inflation und veränderte Risiken um fast drei Prozent. Dennoch sieht der neue Vorstandschef Clemens Jungsthöfel die Hannover Rück in diesem Jahr weiter auf Kurs zu einem Rekordgewinn von rund 2,4 Milliarden Euro.

    ROUNDUP: Norma verdient mehr als erwartet und spart weiter - Aktie springt hoch

    MAINTAL - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma Group hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als gedacht. Zwar blieb die Lage wegen der US-Zölle und der schwachen Nachfrage aus der europäischen und chinesischen Autoindustrie schwierig. Den Rückgang beim Ergebnis konnten die Hessen aber im Zaum halten. Zudem konkretisierte das Management die angepeilten Kostenkürzungen für den geplanten Konzernumbau. Diese sollen sich bereits in diesem Jahr bemerkbar machen. Die im SDax notierte Aktie stieg nach dem schwachen Vortag.

    ROUNDUP: Höhere Mieteinnahmen treiben TAG Immobilien an - Prognosen bestätigt

    HAMBURG - Der unverändert hohe Bedarf an Wohnraum hat TAG Immobilien im ersten Halbjahr Schwung verliehen. Sowohl der deutsche als auch der polnische Wohnungsmarkt zeigten weiterhin eine hohe Nachfrage, sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Dienstag bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. Die Bewertung des deutschen Portfolios sei erneut positiv. Vor allem aber das polnische Immobilienportfolio habe dank stark gestiegener Verkaufspreise an Wert gewonnen. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Wohnimmobilienkonzern.

    ROUNDUP: Mutares im ersten Halbjahr zurück in den schwarzen Zahlen

    MÜNCHEN - Der Portfolioumbau von Mutares zeigt Wirkung: Im ersten Halbjahr steigerte die Beteiligungsgesellschaft Umsatz und Ergebnis deutlich und schaffte es zurück in die schwarzen Zahlen. Damit zahlte sich unter anderem der Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr aus. Das Management um Mutares-Lenker Robin Laik sieht sich auf Kurs zu seinem Umsatzziel für das Jahr - und zeigt sich auch ermutigt mit Blick auf das operative Ergebnis. An der Börse sorgte der Halbjahresbericht vom Dienstag nur vorübergehend für Kursauftrieb.

    Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs mit US-Kooperation

    BERLIN/SAN DIEGO - Bayer will sein Medikamentenangebot gegen Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Lungenkrebs mit einem kleineren Milliardendeal stärken. Mit Kumquat Biosciences sei eine exklusive weltweite Lizenz und die Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung eines sogenannten Kras-G12D-Inhibitors vereinbart worden, teilte der Dax-Konzern am Dienstag mit. Dabei könne das US-Unternehmen bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar (1,1 Mrd Euro) erhalten, einschließlich Vorab- und Meilensteinzahlungen sowie zusätzlicher Umsatzbeteiligungen.

    Hannover Rück hält nach Gewinnsprung Kurs auf Gewinnziel - Preise sinken

    HANNOVER - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hält trotz der hohen Waldbrandschäden in Kalifornien Kurs auf seinen geplanten Rekordgewinn von 2,4 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Im zweiten Quartal verdiente der Dax-Konzern 833 Millionen Euro und damit 38 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in Hannover mitteilte. Jedoch musste die Hannover Rück wie schon Weltmarktführer Munich Re bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern wie Allianz und Axa zum Sommer Preisrückgänge hinnehmen.

    IT-Dienstleister Cancom rutscht in die Verlustzone

    MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom hat im schwachen Branchenumfeld im zweiten Quartal rote Zahlen erwirtschaftet. Der auf die Aktionäre entfallende Verlust lag bei rund 424.000 Euro, wie das SDax -Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Cancom noch einen Gewinn von 7,1 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen hatte bereits vorläufige Zahlen zum Tagesgeschäft vorgelegt, die enttäuschend ausgefallen waren. Die Kundenzurückhaltung insbesondere im Mittelstand hielt auch im zweiten Quartal an. Vor allem in Deutschland lief es schlecht. Mit den Eckdaten Ende Juli hatte Cancom auch den Ausblick gestutzt. Die vorläufigen Zahlen und die gesenkte Prognose bestätigte das Management mit dem Halbjahresbericht.

    ^
    Weitere Meldungen

    -Beteiligungsholding Indus verdient trotz Umsatzplus weniger -Dermapharm sieht sich auf Kurs zu den Jahreszielen
    -US-Regierung erhält 15 Prozent bei Chip-Verkäufen nach China -Adidas entschuldigt sich wegen mexikanischen Schuh-Designs -Trump lobt 'tolle Geschichte' des Intel-Chefs
    -ROUNDUP: Digitale Souveränität für Deutschland vorerst unerreichbar -Verbraucher in Deutschland geben mehr Geld für Gaming aus -Ein Leben ohne Zocken? Für viele Gamer unvorstellbar
    -Drei Länder ziehen wegen Krankenhausplanung nach Karlsruhe -RBB-Verwaltungsrat akzeptiert Schlesinger-Urteil nicht°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

