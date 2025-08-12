Rock Tech erhält Forschungsförderung vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Toronto, ON, 12. August 2025 – Rock Tech Lithium Inc. gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Förderung des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt für das Projekt „ELiSePro – Effiziente Lithiumrückgewinnung mittels selektiver Prozesse“ erhält. Ziel der Initiative ist es, die Lithiumausbeute im Konverterprozess am Standort Guben weiter zu steigern und damit einen wichtigen Beitrag zur Rohstoffunabhängigkeit Deutschlands zu leisten.

Rock Tech arbeitet im Rahmen dieses Projekts mit der RWTH Aachen zusammen – einer der führenden technischen Universitäten Europas.

Nach der Förderung durch EIT RawMaterials, eine Institution der Europäischen Union, wurde Rock Tech nun auch vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt für ein Projekt im Lithium-Bereich ausgewählt.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen umgesetzt und unterstreicht die enge Partnerschaft zwischen Industrie und führender akademischer Forschung in Deutschland. Die Fördersumme für Rock Tech beträgt rund 250.000 Euro.

Im Rahmen des Projekts werden verschiedene moderne Ionentrennverfahren (darunter Nanofiltration, kapazitive Deionisation und Lithium-Ionensiebe) systematisch verglichen, um Lithiumverluste im Prozess zu minimieren. Die Ergebnisse werden nach wirtschaftlichen und technologischen Kriterien bewertet und sollen direkt industriell im Gubener Konverter zur Steigerung der Rückgewinnung eingesetzt werden. Gegebenenfalls werden innovative Erkenntnisse auch wissenschaftlich publiziert oder zum Patent angemeldet.

„Diese Förderung unterstützt die technologische Weiterentwicklung der deutschen und europäischen Batterieindustrie. Auch wenn es sich um einen vergleichsweise kleinen Betrag handelt, ist dies ein wichtiger Schritt, um zusätzliches Know-how für die Versorgungssicherheit bei kritischen Rohstoffen und den Aufbau nachhaltiger Wertschöpfungsketten in Europa zu schaffen“, sagt Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech.

In den vergangenen Monaten hat Rock Tech verschiedene öffentliche Förderungen erhalten, um eine technologische Führungsrolle in der Lithiumverarbeitung einzunehmen. Diese neue Förderung unterstreicht die strategische Relevanz von Rock Tech und seinen Projekten in Kanada und Deutschland – letzteres wurde als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act (CRMA) ausgewählt. Nach der Förderung durch EIT RawMaterials im Rahmen des KAVA-Programms (800.000 Euro) ist dies bereits das dritte Programm, das Rock Tech als strategisch relevanten Akteur in der Lithiumindustrie positioniert.